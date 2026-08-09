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Mieszkania na sprzedaż w Byala, Bułgaria

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52 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Bjała, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Opis przedmiotu: Jasny 2-pokojowe mieszkanie o powierzchni mieszkalnej * * 62,17 m ² * * na …
$88,549
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bjała, Bułgaria
Sypialnie 2
Powierzchnia 140 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu w pełni umeblowany dwupokojowy apartament, położony na pi…
$142,737
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Bjała, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
Piętro 3/4
Byala Sun Residence 8 to nowy kompleks mieszkalny 200 m od plaży i 800 m od centrum Byala.66…
$144,663
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bjała, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 3/4
dowód tożsamości 34205688Koszt: 123,916 euro. Powierzchnia: 95,32 m kw Podłoga: 3 / 4 Syst…
$143,035
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Mieszkanie w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie
Bjała, Bułgaria
Umeblowany apartament z 1 sypialnią + duża weranda z widokiem na morze, Byala.KorzyściByala …
$105,567
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Mieszkanie 2 pokoi w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bjała, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 3/5
dowód tożsamości 34200522Cena: 120,326 euroUgoda z ludźmi: PrzeglądPokój: 2Powierzchnia całk…
$138,891
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Mieszkanie w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie
Bjała, Bułgaria
Rodzinny hotel do relaksu w ekologicznie czystym kurorcie Biala. Korzyści - Doskonała lokal…
$3,20M
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Mieszkanie w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie
Bjała, Bułgaria
Powierzchnia 40 m²
Opis przedmiotu: Luksusowe studio z widokiem na morze w ekskluzywnym kompleksie pierwszej li…
$76,507
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bjała, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Opis przedmiotu: Przestronny apartament z * * 2 sypialniami * *, * * 2 łazienkami * *, i pow…
$145,020
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bjała, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Opis przedmiotu: Przestronne i stylowo urządzone 3-pokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkal…
$147,559
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bjała, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/5
dowód tożsamości 34200520Cena: 110,000 euroUgoda z ludźmi: PrzeglądPokój: 2Powierzchnia całk…
$126,972
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Mieszkanie w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie
Bjała, Bułgaria
Kompleks mieszkalny w cichej, zielonej i spokojnej miejscowości Byala, 650 m od brzegu morza…
$40,692
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Mieszkanie 2 pokoi w Byala, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Byala, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 3/5
Oferujemy przestronne, nieumeblowane, wykończone pod klucz, dwupokojowe mieszkanie z częścio…
$90,213
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Mieszkanie 2 pokoi w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bjała, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 4/4
# 33954968Oferowane na sprzedaż mieszkanie z 1 sypialnią w kompleksie "Templum" w Byala Cena…
$78,492
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Mieszkanie w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie
Bjała, Bułgaria
Powierzchnia 46 m²
Kompleks mieszkalny z basenem i parkingiem w miejscowości Biala, 500 m od plaży.Korzyści-Kom…
$46,260
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Mieszkanie w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie
Bjała, Bułgaria
Apartament z 2 sypialniami w przytulnym miejscowości Byala, 55 km od WarnyLokalizacjaApartam…
$153,466
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Kawalerka w Gospodinowo, Bułgaria
Kawalerka
Gospodinowo, Bułgaria
$45,250
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Mieszkanie 2 pokoi w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bjała, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 88 m²
Piętro 2/4
Apartament z 1 sypialnią, 2 łazienki 2 tarasy lub dwa oddzielne studia z częściowym widokiem…
$89,850
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Mieszkanie w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie
Bjała, Bułgaria
Powierzchnia 33 m²
Byala Sun Residence oznacza komfort i spokój w połączeniu z najpiękniejszym widokiem na morz…
$58,740
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Mieszkanie 2 pokoi w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bjała, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 3/4
dowód tożsamości 33705638 Butikowy budynek w Byala, Bułgaria. 1 pokojowe mieszkanie w nowym …
$120,451
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Mieszkanie 1 pokój w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Bjała, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Opis przedmiotu: 2- Pokój Apartament w pierwszej linii do morza w kompleksie "Silver Beach" …
$88,068
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bjała, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 3/2
Apartament z 1 sypialnią w Byala Sun Residence 8 - przytulne zakwaterowanie nad morzem z prz…
$90,739
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Mieszkanie 1 pokój w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Bjała, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Opis przedmiotu: Przestronny apartament o powierzchni mieszkalnej * * 75 m ² * * w renomowan…
$101,756
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bjała, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 2/4
Oferujemy doskonałe dwupokojowe umeblowane mieszkanie z częściowym widokiem na morze w „Pine…
$73,577
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Mieszkanie w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie
Bjała, Bułgaria
Powierzchnia 42 m²
Piętro 3/5
dowód tożsamości 34200516Cena: 82,822 euroUgoda z ludźmi: PrzeglądPokój: 1Powierzchnia całko…
$95,600
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Mieszkanie 3 pokoi w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Bjała, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 3/5
dowód tożsamości 32406004Cena: 186,225 euroLokalizacja: ObzorPokoje: 3Powierzchnia całkowita…
$214,957
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Mieszkanie 3 pokoi w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Bjała, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 4/4
dowód tożsamości 33705754 Butikowy budynek w Byala, Bułgaria. Dwupokojowe mieszkanie w nowym…
$157,270
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Mieszkanie w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie
Bjała, Bułgaria
Powierzchnia 45 m²
Piętro 3/5
dowód tożsamości 34096882Cena: 79,030 euroUgoda z ludźmi: PrzeglądPokój: 1Powierzchnia całko…
$91,223
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Mieszkanie w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie
Bjała, Bułgaria
Powierzchnia 155 m²
Kompleks został zaprojektowany z myślą o wszystkich potrzebach przyszłych właścicieli. Kompl…
$150,522
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Mieszkanie 2 pokoi w Bjała, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Bjała, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 2/4
dowód tożsamości 33705078 Butikowy budynek w Byala, Bułgaria. 1 pokojowe mieszkanie w nowym …
$116,408
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Parametry nieruchomości w Byala, Bułgaria

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