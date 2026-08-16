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Mieszkania na sprzedaż w Sofia City, Bułgaria

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Sofia
229
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238 obiektów total found
Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 170 m²
Piętro 3/6
DREAM WIDZIAŁ IMMOWALNE IMMUNITETY Sprzedaje czteropiętrowe mieszkanie z ACT 16 na łąkach Ma…
$438,403
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Mieszkanie 2 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 2
Powierzchnia 90 m²
$154,629
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Mieszkanie w Pancharevo, Bułgaria
Mieszkanie
Pancharevo, Bułgaria
Powierzchnia 253 m²
Przedstawiamy kompleks pięciu domów jednorodzinnych, w cichej i spokojnej okolicy Sofii.Loka…
$635,350
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Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 64 m²
$251,464
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Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 102 m²
Piętro 2/9
Żadnych komentarzy od kupca! DREAM WIDZIAŁ IMMOWALNE IMMUNITETY Na sprzeda? dwupokojowe mies…
$232,922
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Mieszkanie 3 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
$179,044
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Agencja "Kvadrat" ma przyjemność zaoferować dwupokojowe mieszkanie w Obelya 2 dzielnicy w ba…
$109,287
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Mieszkanie 2 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sofia, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
$346,674
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Mieszkanie 1 pokój w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sofia, Bułgaria
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
$52,318
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Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 78 m²
$270,442
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Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 149 m²
$705,759
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Mieszkanie 2 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
$91,847
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Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 70 m²
Przedstawiamy Państwu najnowszy projekt w mieście Sofia od inwestora z 15-letnim doświadczen…
$225,368
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Mieszkanie 3 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
$133,702
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Kawalerka 1 pokój w Sofia, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Sofia, Bułgaria
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 7/9
O Tddelno -Said -Said -Divine Squads of Superior Undemets of the Pranch of Pandy, a non -li…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 164 m²
$596,633
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Mieszkanie 2 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sofia, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy komfortowe 3-pokojowe mieszkanie w centralnej lokalizacji w Sofii…
$474,258
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 1 pokój w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sofia, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
$209,254
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Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 135 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy wyłącznie odnowiony i w pełni umeblowany apartament w jednym …
$568,182
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
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Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
$189,531
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Mieszkanie 3 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 3
Powierzchnia 131 m²
$117,685
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Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4/5
Bez komentarza kupującego! DREAM WIDZIAŁ IMMOWALNE IMMUNITETY Na sprzedaż jest dwupokojowe m…
$350,687
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Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 68 m²
$264,511
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Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 70 m²
$183,853
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Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 93 m²
Piętro 5/7
Bez komentarza kupującego! DREAM WIDZIAŁ IMMOWALNE IMMUNITETY Sprzedaje mieszkanie w jednej …
$234,428
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Mieszkanie 2 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 10 m²
$80,221
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Mieszkanie 3 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 3
Powierzchnia 110 m²
$101,962
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Mieszkanie w Pancharevo, Bułgaria
Mieszkanie
Pancharevo, Bułgaria
Powierzchnia 81 m²
Piętro 1/4
DREAM WIDZIAŁ IMMOWALNE IMMUNITETY Na sprzeda? dwupokojowe mieszkanie w wsi Niemiec w pobli?…
$224,074
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Mieszkanie 2 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
$80,221
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Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 190 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy przestronną, czteropokojową maisonette w Sofii, dzielnicy Vitosha…
$469,620
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Typy nieruchomości w Sofia City.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Sofia City, Bułgaria

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
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