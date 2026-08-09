Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Tsarevo
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Tsarevo, Bułgaria

;
1 pokojowe
16
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
38 obiektów total found
Mieszkanie w Lozenets, Bułgaria
Mieszkanie
Lozenets, Bułgaria
Powierzchnia 37 m²
Apartament kompleks 100 metrów od plaży, ośrodek miejscowości Lozenets Korzyści - Kompleks …
$73,478
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Carewo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Carewo, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 99 m²
Piętro 6/6
dowód tożsamości 34193736Cena: 184,887 euro + 3% nabywcyPopulacja: TarevoPokój: 2Powierzchni…
$211,487
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Lozenets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Lozenets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 3/4
dowód tożsamości 34190654Cena: 148,708 euroUgoda z ludźmi: Lozenec PrzewodniczącyPokój: 2Pow…
$171,652
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Lozenets, Bułgaria
Mieszkanie
Lozenets, Bułgaria
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/4
dowód tożsamości 34100736 Cena: 61,947 euroUgoda z ludźmi: Lozenec PrzewodniczącyPokój: 1Pow…
$71,505
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Sinemorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sinemorets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 2/5
dowód tożsamości 34232532Na sprzedaż, apartament z 1 sypialnią na 2 piętrze, kompleks blisko…
$106,938
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Lozenets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Lozenets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/4
dowód tożsamości 34100742Cena: 122,967 euroUgoda z ludźmi: Lozenec PrzewodniczącyPokój: 2Pow…
$141,939
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lozenets, Bułgaria
Mieszkanie
Lozenets, Bułgaria
Powierzchnia 70 m²
Piętro 4/5
Studio w Oasis Resort & Spa, Lozenets, Bułgaria # 34291924Koszt: 85000 euroUgoda z ludźmi: L…
$98,114
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Ahtopol, Bułgaria
Mieszkanie
Ahtopol, Bułgaria
Powierzchnia 991 m²
Grunty regulowane w Ahtopolu Oferujemy na sprzeda? dzia? ka w Ahtopolu o łącznej powierzchni…
$51,437
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
Mieszkanie w Carewo, Bułgaria
Mieszkanie
Carewo, Bułgaria
Powierzchnia 48 m²
Piętro 6/6
dowód tożsamości 34193740Cena: 62,699 euro + 3% od nabywcyPopulacja: TarevoPokój: 1Powierzch…
$71,188
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lozenets, Bułgaria
Mieszkanie
Lozenets, Bułgaria
Powierzchnia 71 m²
Piętro 4/4
dowód tożsamości 34100740Cena: 140,179 euroUgoda z ludźmi: Lozenec PrzewodniczącyPokój: 1Pow…
$161,807
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lozenets, Bułgaria
Mieszkanie
Lozenets, Bułgaria
Powierzchnia 30 m²
Piętro 2/4
dowód tożsamości 34215444Cena: 58 000 euro + 3% od nabywcyUgoda z ludźmi: Lozenec Przewodnic…
$66,949
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Sinemorets, Bułgaria
Mieszkanie
Sinemorets, Bułgaria
Powierzchnia 77 m²
Piętro 3/5
dowód tożsamości 34233702Na sprzedaż znajduje się duże studio na 3 piętrze, kompleks blisko …
$111,489
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Sinemorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sinemorets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 5/5
dowód tożsamości 34233816Na sprzedaż jest 2-pokojowe mieszkanie na 5 piętrze, kompleks blisk…
$96,700
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Sinemorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sinemorets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/5
dowód tożsamości 34232974Na sprzedaż, apartament z 1 sypialnią na 1 piętrze, kompleks blisko…
$84,186
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Sinemorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sinemorets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/5
dowód tożsamości 33988654Na sprzedaż, apartament z 1 sypialnią na 1 piętrze, kompleks blisko…
$142,205
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Carewo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Carewo, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/6
dowód tożsamości 34193732 Cena: 99 313 euro + 3% nabywcyPopulacja: TarevoPokój: 2Powierzchni…
$113,549
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Lozenets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Lozenets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2/4
dowód tożsamości 34215442Cena: 110,000 euroUgoda z ludźmi: Lozenec Przewodniczący Pokój: 2Po…
$126,972
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Carewo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Carewo, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 2/6
dowód tożsamości 34193730 Cena 89,208 euro + 3% od nabywcyPopulacja: TarevoPokój: 2Powierzch…
$102,216
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lozenets, Bułgaria
Mieszkanie
Lozenets, Bułgaria
Powierzchnia 37 m²
Piętro 2/4
dowód tożsamości 34100738Cena: 66,186 euroUgoda z ludźmi: Lozenec PrzewodniczącyPokój: 1Powi…
$76,398
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Carewo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Carewo, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 6/6
dowód tożsamości 34193734 Cena: 102,750 euro + 3% od nabywcyPopulacja: TarevoPokój: 2Powierz…
$117,232
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Carewo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Carewo, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 88 m²
Piętro 2/6
dowód tożsamości 34193738Cena: 114,062 euro + 3% od nabywcyPopulacja: TarevoPokój: 2Powierzc…
$130,380
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Carewo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Carewo, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 2/6
dowód tożsamości 34182674Na sprzedaż:Apartament z 1 sypialnią w kompleksie Primeya Beach Res…
$121,997
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Sinemorets, Bułgaria
Mieszkanie
Sinemorets, Bułgaria
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/5
dowód tożsamości 34232478Na sprzedaż, apartament z 1 sypialnią na 1 piętrze, kompleks blisko…
$84,186
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Carewo, Bułgaria
Mieszkanie
Carewo, Bułgaria
Powierzchnia 55 m²
Piętro 6/6
dowód tożsamości 34320964Cena: 60,654 euro + 3% nabywcyPopulacja: TarevoPokój: 1Powierzchnia…
$75,351
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Sinemorets, Bułgaria
Mieszkanie
Sinemorets, Bułgaria
Powierzchnia 76 m²
Piętro 5/5
dowód tożsamości 34232634Na sprzedaż jest duże studio na 5 piętrze, kompleks blisko morza, C…
$108,076
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Carewo, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Carewo, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy elegancki i przestronny apartament z zapierającym dech w piersiac…
$140,074
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 1 pokój w Carewo, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Carewo, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$93,645
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Sinemorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sinemorets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1/5
dowód tożsamości 34232920Na sprzedaż, apartament z 1 sypialnią na 1 piętrze, kompleks blisko…
$95,562
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lozenets, Bułgaria
Mieszkanie
Lozenets, Bułgaria
Powierzchnia 241 m²
Kompleks położony jest 800 m od malowniczej miejscowości uzdrowiskowej Lozenet, 300 metrów o…
$306,009
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Carewo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Carewo, Bułgaria
Pokoje 2
Powierzchnia 65 m²
Vasiliko I, II i III to budynki położone na południowym wybrzeżu Morza Czarnego, zaledwie 15…
$61,831
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Tsarevo, Bułgaria

z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się