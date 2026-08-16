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Mieszkania na sprzedaż w Stara Zagora, Bułgaria

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Maglizh
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540 obiektów total found
Mieszkanie w Skobelevo, Bułgaria
Mieszkanie
Skobelevo, Bułgaria
Umeblowany apartament z 1 sypialnią w zamkniętym kompleksie z udogodnieniami w miejscowości …
$63,944
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Mieszkanie w Skobelevo, Bułgaria
Mieszkanie
Skobelevo, Bułgaria
Powierzchnia 41 m²
Najnowszy kompleks mieszkalny (minimiasto) z wielu udogodnień w nowej dzielnicy BurgasOpis p…
$78,748
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Mieszkanie w Skobelevo, Bułgaria
Mieszkanie
Skobelevo, Bułgaria
Dom z działki w cichej i spokojnej miejscowości Kosharitsa, 3 km od słynnego kurortu Sunny B…
$61,619
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie w Maglizh, Bułgaria
Mieszkanie
Maglizh, Bułgaria
Powierzchnia 65 m²
$186,102
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Mieszkanie w Maglizh, Bułgaria
Mieszkanie
Maglizh, Bułgaria
Powierzchnia 110 m²
Kompleks nowoczesnych kamienic zaledwie 1 km od kurortu Sunny BeachLokalizacjaKompleks znajd…
$215,085
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Apartament z jedną sypialnią – Oaza spokoju blisko Słonecznego Brzegu W malowniczym zakątku…
$48,679
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TekceTekce
Mieszkanie w Maglizh, Bułgaria
Mieszkanie
Maglizh, Bułgaria
Powierzchnia 86 m²
Azur Aqua 2to luksusowy kompleks mieszkalny z zapierającym dech w piersiach widokiem na morz…
$350,568
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Mieszkanie w Maglizh, Bułgaria
Mieszkanie
Maglizh, Bułgaria
Powierzchnia 41 m²
Apartamenty w kompleksie mieszkalnym z basenem w spokojnej miejscowości Kosharitsa, 3 km od …
$48,257
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Mieszkanie w Skobelevo, Bułgaria
Mieszkanie
Skobelevo, Bułgaria
Powierzchnia 38 m²
Nowy kompleks mieszkalny z udogodnieniami w dynamicznie rozwijającym się obszarze BurgasLoka…
$71,114
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w Aheloy, Południowe Wybrzeże Oferujemy Pańs…
$61,205
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Mieszkanie 3 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Dom z dwiema sypialniami w Venera Palace, Słoneczny Brzeg Przestronne wnętrza, luksusowe ud…
$192,122
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Mieszkanie w Skobelevo, Bułgaria
Mieszkanie
Skobelevo, Bułgaria
Nowy kompleks mieszkalny z basenem w Warnie, Alen MakLokalizacjaAlain Mak to ciche i spokojn…
$97,085
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Mieszkanie 1 pokój w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Studio w Słonecznym Brzegu idealna lokalizacja i komfort życia Sprzedaż kompaktowego i funk…
$48,679
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Mieszkanie w Skobelevo, Bułgaria
Mieszkanie
Skobelevo, Bułgaria
Powierzchnia 66 m²
$187,116
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Mieszkanie w Skobelevo, Bułgaria
Mieszkanie
Skobelevo, Bułgaria
Oferujemy piękny, w pełni umeblowany trzypiętrowy dom z widokiem na morze w Varna, położony …
$784,771
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w Sveti Vlas, południowe wybrzeże Kompleks R…
$76,357
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Mieszkanie w Maglizh, Bułgaria
Mieszkanie
Maglizh, Bułgaria
Powierzchnia 63 m²
Nowy panoramiczny kompleks mieszkalny w Warnie, w dzielnicy AsparukhovoLokalizacjaDzielnica …
$99,789
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Mieszkanie w Maglizh, Bułgaria
Mieszkanie
Maglizh, Bułgaria
Powierzchnia 63 m²
Najnowszy nowoczesny 7- piętrowy kompleks mieszkalny w Burgas, w dynamicznie rozwijającej si…
$112,420
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Mieszkanie 4 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 4 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w Nessebar, Południowe Wybrzeże Kompleks Pos…
$368,799
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Mieszkanie z jedną sypialnią w Słonecznym Brzegu Słoneczny Brzeg to unikalna lokalizacja, g…
$68,584
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Apartament z jedną sypialnią – Komfort w spokojnej okolicy Święty Włas Apartament z widokie…
$81,816
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w St. Vlas, Wybrzeże Południowe Kompleks Laz…
$129,152
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w Rawdzie, Wybrzeże Południowe Riviera Fort …
$86,538
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Mieszkanie 1 pokój w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w Słonecznym Brzegu, Południowe Wybrzeże Kom…
$50,312
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w Sveti Vlas, południowe wybrzeże Tryavna Be…
$84,027
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Mieszkanie 3 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w Nessebar, Południowe Wybrzeże Kompleks Est…
$184,607
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Mieszkanie 1 pokój w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w Aheloy, Południowe Wybrzeże Oferujemy Pańs…
$49,794
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Mieszkanie z jedną sypialnią w Świętym Własie dla wymagających Przedstawiamy wyjątkową okaz…
$96,818
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w Słonecznym Brzegu, Południowe Wybrzeże Luk…
$72,097
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Mieszkanie 2 pokoi w Cherganovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Cherganovo, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Nieruchomość w Bułgarii na sprzedaż: apartament w Słonecznym Brzegu, Południowe Wybrzeże Tra…
$83,006
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Parametry nieruchomości w Stara Zagora, Bułgaria

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