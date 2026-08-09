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Mieszkania na sprzedaż w Kableshkovo, Bułgaria

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25 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 4/5
dowód tożsamości 34356726 Koszt: 57,900 euroUgoda z ludźmi: AheloyPokój: 2 Powierzchnia całk…
$66,696
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Mieszkanie 2 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 3/3
Cena obniżona! 1-Sypialnia Apartament z widokiem na morze panoramiczne w Winnice, Aheloy IBG…
$80,325
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 2 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 3/3
dowód tożsamości 34235122Na sprzedaż:1 pokojowe mieszkanie w kompleksie WinniceCena: 75.000 …
$86,572
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 173 m²
Piętro 3/3
dowód tożsamości 34248959Na sprzedaż oferuje przestronny apartament z trzema sypialniami na …
$194,816
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Mieszkanie 2 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/4
Przestronne 1-Sypialnia Apartament z prywatnym ogrodem 124; Winnice Resort, Aheloy IBG Real …
$93,181
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
Mieszkanie 3 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 146 m²
Piętro 2/5
dowód tożsamości 34230302Na sprzedaż:Dom w kompleksie VinyardsCena: 189,900Ugoda z ludźmi: A…
$219,199
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Mieszkanie 4 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie 4 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
dowód tożsamości 33984236 Cena: 139,000 euro +% nabywcy. Ludność: Kablashkovo, Bułgaria Pokó…
$158,132
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Mieszkanie 2 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 81 m²
Piętro -1/4
dowód tożsamości 34243020Na sprzedaż oferuje 2-pokojowe mieszkanie na parterze z dziedzińcem…
$124,813
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Mieszkanie 2 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/5
1- Sypialnia Apartament z Big Veranda Resort Vineyards, Aheloy IBG Real Estates jest zachwy…
$68,132
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
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Mieszkanie 2 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 2/3
dowód tożsamości 34248701Na sprzedaż oferuje przestronny apartament z dwoma sypialniami na d…
$109,547
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Mieszkanie w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie
Kableshkovo, Bułgaria
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/5
dowód tożsamości 34209364Na sprzedaż:Studio w kompleksie Vinyards Cena: 60,000Ugoda z ludźmi…
$69,257
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Mieszkanie 3 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 149 m²
Piętro 2/3
dowód tożsamości 34248561Na sprzedaż oferuje przestronny apartament z trzema sypialniami na …
$168,153
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Mieszkanie 2 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/5
dowód tożsamości 34231758Na sprzedaż:Apartament z 1 sypialnią w kompleksie WiniarnieCena: 89…
$102,732
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Mieszkanie 1 pokój w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Kableshkovo, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Opis przedmiotu: Przytulne 2-pokojowe mieszkanie z widokiem na basen w Vineyards Resort & Sp…
$66,277
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 3/3
1-Sypialnia Apartament z widokiem na morze distant 124; Winnice Resort, Aheloy IBG Real Esta…
$87,358
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
Mieszkanie 3 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 146 m²
Piętro 1/2
dowód tożsamości 341988 r.Cena 165,000 +% nabywcy.Oferujemy wyjątkową okazję do zakupu w peł…
$190,458
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Mieszkanie 2 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 4/5
dowód tożsamości 34218172 Winnice i SPA, Aheloy, Bułgaria Cena: 56,900 EUR Pokój dwuosobowy …
$65,679
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Mieszkanie 2 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 4/5
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z jedną sypialnią w kompleksie „The Vineyards S…
$77,546
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Mieszkanie 2 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2/5
Umeblowany 1- Apartament z widokiem na basen w Vineyards Resort & SPA, Aheloy IBG Real Estat…
$89,777
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
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Mieszkanie 2 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 91 m²
Piętro 2/6
dowód tożsamości 34176082Na sprzedaż:1 pokojowe mieszkanie w kompleksie Vinyards PanoramaCen…
$115,313
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Mieszkanie 3 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Piętro 3/5
Przestronny apartament dwuosobowy z widokiem na basen 124; Winnice Resort, Aheloy IBG Real E…
$110,568
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
Mieszkanie 3 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Piętro 4/5
Oferujemy przestronne, umeblowane, trzypokojowe mieszkanie w kompleksie „The Vineyards Spa R…
$78,063
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Mieszkanie 2 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2/4
dowód tożsamości 34243185Na sprzedaż oferuje 2-pokojowe mieszkanie na drugim piętrze w kompl…
$130,637
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Mieszkanie 2 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 1/2
Oferujemy przestronne, umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Vineyards Spa Re…
$71,488
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Mieszkanie w Kableshkovo, Bułgaria
Mieszkanie
Kableshkovo, Bułgaria
Niezależny dom z działką w centrum Kablashkovo, 20 km od BurgasLokalizacjaDom znajduje się w…
$147,020
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