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Mieszkania na sprzedaż w Varna, Bułgaria

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245 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Warna, Bułgaria
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Mieszkanie 1 pokój
Warna, Bułgaria
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 4/5
Kod obiektu: 20260720120658Botaniczny Residence - komfortowe mieszkanie w pobliżu morza i og…
$215 829
VAT
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Dmd consulting
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Mieszkanie 3 pokoi w Warna, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Warna, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 4/4
🏰 Przestrzeń Królowej w Sunny Fort: 130 M2 i Southern SunOferujemy na sprzedaż unikalne trzy…
$121 010
VAT
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Studio w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym w Warnie, na terenie LewskiegoLokalizacjaBudyn…
$83 941
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 109 m²
Azur Aqua to luksusowy kompleks z niesamowitym widokiem na morze w najbardziej zielonym obsz…
$521 817
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 80 m²
Nowy kompleks willi z apartamentami z własną infrastrukturą, Varna, Alain MackLokalizacjaKom…
$151 827
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Apartament z 2 sypialniami w kompleksie z basenem z wodą mineralną, VarnaLokalizacjaTylko 4 …
$290 656
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Apartament z 1 sypialnią w nowym luksusowym kompleksie, zaledwie 100 metrów od plaży w "St. …
$296 469
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Mieszkanie 1 pokój w Warna, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Warna, Bułgaria
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Piętro 2/6
Kod obiektu: 20260720112312Azur Aqua 2 - dochodowa inwestycja w nieruchomości nad morzemAzur…
$384 153
VAT
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 68 m²
Nowe budynki mieszkalne w Warnie, w pobliżu centrum handlowego i rozrywkowego Grand Mall Var…
$186 225
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Mieszkanie 1 pokój w Warna, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Warna, Bułgaria
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 106 m²
Piętro 2/8
Kod obiektu: 20260714164212Grand Millennium to nowy kompleks mieszkalny położony w jednym z …
$224 132
VAT
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Apartament z 1 sypialnią w nowym budynku mieszkalnym w Varnie, z panoramą jeziora VarnaLokal…
$149 978
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 152 m²
BOTANIC GARDEN - nowy, strzeżony kompleks obok Ogrodu Botanicznego, w pobliżu "St. Constanti…
$535 701
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Mieszkanie 1 pokój w Warna, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Warna, Bułgaria
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 3/5
Villapart Arcanum - Styl życia Premium nad morzemVillapart Arcanum to unikalny projekt miesz…
$82 232
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Agencja
Hotel Invest
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Mieszkanie 2 pokoi w Warna, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Warna, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 118 m²
Piętro 4/5
Kod obiektu: 20260709075835Botanic Residence - przytulne apartamenty dla komfortowego życia …
$334 526
VAT
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 61 m²
Nowo wybudowany budynek mieszkalny w Warnie, obszar Lewski Lokalizacja Budynek znajduje się…
$150 102
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 37 m²
Nowo wybudowany kompleks mieszkalny z rozwiniętą infrastrukturą w 5 minut jazdy od piaszczys…
$74 421
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Apartament z 1 sypialnią z widokiem na morze w prestiżowym kompleksie na morzu w WarnieKorzy…
$182 532
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 135 m²
Nowy kompleks domów jednorodzinnych w pobliżu plaży Riviera, Złote PiaskiLokalizacjaWyjątkow…
$320 260
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Mieszkanie 2 pokoi w Warna, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Warna, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Piętro 2/8
Kod obiektu: 20260714164421Grand Millennium zostało stworzone dla tych, którzy doceniają now…
$187 114
VAT
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Warna, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Warna, Bułgaria
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Piętro 2/6
Kod obiektu: 20260709131257Azur Aqua 2 - nowy poziom komfortu na bułgarskim wybrzeżuAzur Aqu…
$346 274
VAT
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Umeblowane mieszkanie w luksusowym kompleksie, w słynnym kurorcie Golden Sands.KorzyściDosko…
$158 944
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Apartament z 2 sypialniami w nowo wybudowanym kompleksie w Warnie, dzielnicy IzgrevLokalizac…
$229 037
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 76 m²
$212 795
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 42 m²
Nowo wybudowany kompleks apartamentowy w Warnie, 5 minut jazdy od centrum miastaLokalizacjaD…
$86 298
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 41 m²
Nowo wybudowany kompleks w Warnie, w pobliżu parku Vladislav VarnenchikLokalizacjaLokalizacj…
$66 000
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Umeblowany apartament z 1 sypialnią w Varna, w prestiżowej dzielnicy EvksinogradKorzyściPres…
$239 500
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 64 m²
Nowo wybudowany budynek mieszkalny w Warnie, VinicaLokalizacjaDoskonała lokalizacja - na cic…
$134 185
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Powierzchnia 68 m²
Nowy duży projekt w Varnie - budynek mieszkalny z mieszkaniami, sklepami, miejscami parkingo…
$119 169
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Umeblowane studio w Warnie, Okręg Alen MakLokalizacjaStudio znajduje się w Warnie, w dzielni…
$127 889
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Mieszkanie w Warna, Bułgaria
Mieszkanie
Warna, Bułgaria
Apartament z 2 sypialniami + garaż w Varnie, 10 minut od piaszczystych plaż kurortu St. Cons…
$273 216
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Parametry nieruchomości w Varna, Bułgaria

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