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Mieszkania na sprzedaż w Chernomorets, Bułgaria

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30 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro 2/3
Front- Line 2- Apartament z widokiem na morze panoramiczne 124; Zatoka łabędzia, Chernomoret…
$214,128
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 4/5
dowód tożsamości 34282120 Koszt: 97,600 euro. Ludność: Chornomoreci, Bułgaria Pokój: 2 Powie…
$112,659
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Mieszkanie 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro -1/5
ID33891434Cena: 74000 euroUgoda z ludźmi: Morze CzarnePokoje: 2 plus Powierzchnia całkowita:…
$85,417
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro -1/5
dowód tożsamości 34229954Cena: 99,885 euro Populacja: CzarnomoryPokój: 2Powierzchnia całkowi…
$115,296
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Mieszkanie 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 94 m²
Piętro 2/5
dowód tożsamości 34229826Cena: 103,373 euro. Lokalizacja: Morze CzarnePokój: 2Powierzchnia c…
$119,322
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Mieszkanie 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro -1/5
dowód tożsamości 33996222 Cena: 87,570 euro Populacja: CzarnomoryPokój: 2Powierzchnia całkow…
$101,081
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie
Chernomorets, Bułgaria
Powierzchnia 68 m²
Roczny kompleks mieszkalny w miejscowości ChernomoretsKorzyści• w sercu pięknego i spokojneg…
$72,711
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Mieszkanie w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie
Chernomorets, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Opis przedmiotu: Przytulna atmosfera na Morzu Czarnym. Czysta elegancja i ciepło. Przedstaw…
$130,633
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1/3
Oferujemy przestronne, nieumeblowane apartamenty dwupokojowe z widokiem na morze w nowo wybu…
$90,107
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Mieszkanie 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 87 m²
Piętro 3/5
dowód tożsamości 34055930 Cena: 113,627 euro. Lokalizacja: Morze CzarnePokój: 2Powierzchnia …
$131,158
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Mieszkanie 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 79 m²
Piętro 3/5
dowód tożsamości 34139064 Cena: 105,886 euro. Lokalizacja: Morze CzarnePokój: 2Powierzchnia …
$122,223
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Mieszkanie 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Opis przedmiotu: Przytulna atmosfera nad Morzem Czarnym. Czysta elegancja i ciepło. Przedst…
$356,271
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
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Mieszkanie 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 2/5
dowód tożsamości 33996218Cena: 94,548 euro Populacja: CzarnomoryPokój: 2Powierzchnia całkowi…
$109,136
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Mieszkanie 3 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 111 m²
Piętro 4/5
dowód tożsamości 34055964 Cena: 150,185 euro. Lokalizacja: Morze CzarnePokój: 3Powierzchnia …
$173,357
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Mieszkanie 3 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Piętro 1/3
Oferujemy przestronne, nieumeblowane apartamenty trzypokojowe z widokiem na morze w nowo wyb…
$142,092
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Mieszkanie 3 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 81 m²
Piętro -1/5
dowód tożsamości 33996220 Cena: 112,048 euro Populacja: CzarnomoryPokój: 3Powierzchnia całko…
$129,336
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Mieszkanie 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Opis przedmiotu: Przytulna atmosfera nad Morzem Czarnym. Bohemian View. Czysta Elegancja i C…
$285,473
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 2/5
dowód tożsamości 33996216 Cena: 94,770 euro Populacja: CzarnomoryPokój: 2Powierzchnia całkow…
$109,392
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Mieszkanie 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Opis przedmiotu: Przestronny apartament dwuosobowy z widokiem na morze Jasny i przestronny …
$322,648
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 1 pokój w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1/4
Oferujemy przestronne, nieumeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w nowo wybudowanym budynku…
$80,637
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Mieszkanie 3 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 126 m²
Piętro 3/4
ID34025488Na sprzedaż:2-pokojowe mieszkanie w kompleksie Flores GardenCena: 190 000 euro Ugo…
$229,703
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Mieszkanie 3 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 3/4
Oferujemy przestronny, stylowo urządzony apartament z dwiema sypialniami i widokiem na morze…
$233,229
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Mieszkanie 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 1/4
Oferujemy przestronne, nieumeblowane apartamenty dwupokojowe w nowo wybudowanym budynku mies…
$86,972
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Mieszkanie 3 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/5
dowód tożsamości 34229950Cena: 105,876 euro Populacja: CzarnomoryPokój: 3Powierzchnia całkow…
$122,211
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Mieszkanie 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro -1/5
dowód tożsamości 34229952Cena: 90,169 euro Populacja: CzarnomoryPokój: 2Powierzchnia całkowi…
$104,081
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Condo w Chernomorets, Bułgaria
Condo
Chernomorets, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 196 m²
Opis przedmiotu: Elegancka maizonette o powierzchni 195.91 m ² w kompleksie Atia Resort, łąc…
$331,149
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 4/5
dowód tożsamości 34229824Cena: 77,290 euro. Lokalizacja: Morze CzarnePokój: 2Powierzchnia ca…
$89,215
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Mieszkanie 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż jest jasny i przestronny apartament trzypokojowy o powierzchni …
$114,849
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 4/4
Oferujemy przestronne, umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią i FRONTOWYM WIDOKIEM NA MORZE…
$96,900
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Mieszkanie w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie
Chernomorets, Bułgaria
Ten piękny kompleks położony jest na południowym wybrzeżu Bułgarii - przyjazny dla środowisk…
$74,555
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