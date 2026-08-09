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Restauracje na sprzedaż w Northern Albania, Albania

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Bashkia Durres
4
Lokale gastronomiczne Usuwać
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4 obiekty total found
Lokale gastronomiczne 219 m² w Bashkia Durres, Albania
Lokale gastronomiczne 219 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 219 m²
Przestrzeń ta znajduje się na parterze 6-piętrowego budynku i ma powierzchnię 219 m2 zgodnie…
$410,471
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Lokale gastronomiczne 133 m² w Bashkia Durres, Albania
Lokale gastronomiczne 133 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 133 m²
Piętro 1
Bar-restauracja wraz z działalnością, zbudowany i funkcjonalny przez 13 lat, położony obok z…
$346,144
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Lokale gastronomiczne 56 m² w Bashkia Durres, Albania
Lokale gastronomiczne 56 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 2
Pomieszczenia biznesowe, przeznaczone do kawiarni barowej, ale nadające się do przekształcen…
$107,880
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Commercial premises for sale in the Durres Train Station Garden!! w Bashkia Durres, Albania
Commercial premises for sale in the Durres Train Station Garden!!
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż w ogrodzie dworca kolejowego w Durres o powierzchni 140 m ².Bar znajduje się w j…
$623,213
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Agencja
Century 21 Eon
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Typy nieruchomości w Northern Albania.

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