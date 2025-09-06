Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Northern Albania
  4. Komercyjne
  5. Magazyn

Magazyny na sprzedaż w Northern Albania, Albania

Bashkia Durres
12
Magazyn Usuwać
Wyczyść
12 obiektów total found
Magazyn 436 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 436 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 436 m²
Magazyn znajduje się w obszarze Shkozet bardzo blisko głównej drogi w Durres. Obiekt ma całk…
$584,869
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Magazyn w Bashkia Durres, Albania
Magazyn
Bashkia Durres, Albania
Garaż znajduje się za szpitalem w Durres, w nowo wybudowanym budynku zbudowanym w ostatnich …
$10,528
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Magazyn 65 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 65 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 65 m²
Piętro -1
2 Garaże znajdują się w Spitalle, Durres w nowym budynku. Obiekt ma powierzchnię 65 m2 i jes…
$58,487
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Magazyn 185 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 185 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 185 m²
Magazyn znajduje się w ISH Kenete, Durres bardzo blisko głównej drogi. Obiekt ma powierzchni…
$257,342
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Magazyn 73 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 73 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 73 m²
Piętro -1
Garaż znajduje się na 1 piętrze nowego budynku z windą na stadionie w Durres. Obiekt ma powi…
$50,884
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Magazyn 3 230 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 3 230 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 3 230 m²
Budynek i ziemia na sprzedaż w Xhafzotaj, Shijak Street - Durrës, naprzeciwko AG Motors. Ta …
$877,304
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Magazyn 21 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 21 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 21 m²
Piętro -1
Garaż na sprzedaż z piwnicą w pobliżu Markata w Durres, o łącznej powierzchni 21,1 m2 i nada…
$23,395
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Magazyn 850 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 850 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 850 m²
Budynek znajduje się na poboczu drogi w Ish- Kenete, Durres. Posiada 303 m2 konstrukcji zgod…
$386,014
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Magazyn 60 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 60 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 60 m²
Piętro -1
Garaż znajduje się na 1 piętrze nowego budynku z windą na stadionie w Durres. Obiekt ma powi…
$41,760
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Magazyn 700 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 700 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 700 m²
Magazyn znajduje się przy głównej drodze w Xhafzotaj. Ta nieruchomość ma 1550 m ² ziemi i 70…
$698,740
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Magazyn 50 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 50 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 50 m²
Piętro -1/10
Garaż znajduje się na 1 piętrze budynku w Durres Beach w pobliżu centralnej poczty plaży. Ma…
$29,114
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Magazyn 576 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 576 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 576 m²
Piętro 2/2
Obiekt położony jest na autostradzie Tirana-Durres między wiaduktem Flalake i Royal Gas. Pow…
$1,75M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Українська

Typy nieruchomości w Northern Albania.

nieruchomości komercyjne
restauracje
hotele
Realting.com
Udać się