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Hotele na sprzedaż w Northern Albania, Albania

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Bashkia Durres
16
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15 obiektów total found
Hotel 1 198 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 198 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 25
Sypialnie 24
Liczba łazienek 27
Powierzchnia 1 198 m²
Piętro 5/5
Apartament znajduje się nad morzem w dzielnicy Kavaja Rock w Durres. Obiekt ma 600 m2 ziemi,…
$6,92M
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AFS Real Estate Management
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Hotel 709 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 709 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 26
Sypialnie 13
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 709 m²
Piętro -1/10
Hotel położony jest w Durres Beach, części kompleksu z regularną administracją i zieleni. Je…
$1,54M
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Hotel 363 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 363 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 27
Sypialnie 27
Liczba łazienek 27
Powierzchnia 363 m²
Na sprzedaż: Pięciopiętrowy hotel, położony na plaży Iliria, Durres. Luksusowy hotel, w pełn…
$1,51M
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Future Home Invest
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Hotel 1 240 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 240 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 1 240 m²
Liczba kondygnacji 3
HOTEL NA SPRZEDAŻ W Kavaja Rock Hotel na sprzedaż w bardzo korzystnej lokalizacji w turys…
$1,08M
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Agencja
REMIX REAL ESTATE
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Hotel 2 193 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 2 193 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 24
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 2 193 m²
Liczba kondygnacji 5
Hotel w okolicy Plazh jest na sprzedaż. Położony 250 metrów od plaży, ma 5 pięter z windą. C…
$2,30M
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Hotel 1 250 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 250 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 250 m²
Liczba kondygnacji 5
Pięciopiętrowy hotel z windą jest na sprzedaż w pobliżu mostu Djanit, 50 metrów od morza. Ca…
$3,77M
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Hotel 856 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 856 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Powierzchnia 856 m²
Liczba kondygnacji 3
Hotel z restauracją jest na sprzedaż w dzielnicy Plepa Durres. Znajduje się druga linia od m…
$1,74M
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Hotel 1 264 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 264 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 264 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzypiętrowy hotel z jedną piwnicą na wybrzeżu Adriatyku jest na sprzedaż. Oferuje on 18 pok…
$1,48M
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Hotel 280 m² w Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Hotel 280 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Pokoje 10
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 280 m²
Piętro 4/4
Oferuje się go na sprzedaż do w pełni zrekonstruowanego hotelu, gotowego do operacji, o nast…
$1,49M
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Agencja
Investment Realty Group
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Hotel 487 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 487 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 20
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 487 m²
Piętro 6/6
Apartamenty-hotele znajdują się w obszarze Shkembi Kavaja w Durres. Istnieje 10 jednopokojow…
$1,32M
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Hotel 1 193 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 193 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 31
Sypialnie 31
Liczba łazienek 30
Powierzchnia 1 193 m²
Liczba kondygnacji 5
Hotel znajduje się w pobliżu głównej drogi, pod górę, nie nad morzem, w Durres Beach obszarz…
$1,51M
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Hotel 409 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 409 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 12
Sypialnie 12
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 409 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa znajduje się w pobliżu głównej drogi, po przeciwnej stronie morza, zaledwie kilka krok…
$460,860
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Agencja
AFS Real Estate Management
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SUPER LUXURY APART-HOTEL FOR SALE WITH SEA FRONT VIEW IN THE CENTER OF DURRES! w Bashkia Durres, Albania
SUPER LUXURY APART-HOTEL FOR SALE WITH SEA FRONT VIEW IN THE CENTER OF DURRES!
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 1
Super Apart- Hotel z 5 Studio Apartamenty w okolicy nowego Port Road, DurresTen apartament-h…
$635,744
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Agencja
Century 21 Eon
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Hotel w Bashkia Durres, Albania
Hotel
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 44
$1,94M
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Hotel 700 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 700 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 15
Powierzchnia 700 m²
Hotel na pierwszej linii brzegowej jest na sprzedaż na obszarze Plazh, miasto Durres. Hotel …
$1,73M
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Typy nieruchomości w Northern Albania.

nieruchomości komercyjne
restauracje
pomieszczenia produkcyjne
magazyny
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