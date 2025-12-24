Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Northern Albania, Albania

Bashkia Durres
9
14 obiektów total found
Zakład produkcyjny 306 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 306 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 306 m²
Liczba kondygnacji 1
The building is located on the second line from the main road near 4 streets of Shijak. It h…
$401,170
Zakład produkcyjny 125 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 125 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 125 m²
Nieruchomość znajduje się w obszarze Spitalles. Ma budynek o powierzchni 125m2 i ziemię o po…
$105,922
Zakład produkcyjny 254 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 254 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 254 m²
Piętro -1/8
For sale 254m² basement in Durres Plepa, ring road behind Kastrati or behind Hotel Continent…
$134,864
Zakład produkcyjny 260 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 260 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 260 m²
Magazyny znajdują się na Aleksander Goga ulicy w Spitalle - Porto-Romano osi. Obiekt obejmuj…
$223,614
Zakład produkcyjny 1 750 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 1 750 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 750 m²
Liczba kondygnacji 2
Kapanoni is located in the area of Shkozet, very close to the main road, to the vehicle insp…
$2,60M
Zakład produkcyjny 770 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 770 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 770 m²
Liczba kondygnacji 3
Kapanoni is located in the area of Shkozet, very close to the highway and the ring road. It …
$1,12M
Zakład produkcyjny 1 375 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 1 375 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 375 m²
Magazyn znajduje się w obszarze przemysłowym w Porto Romano Durres. Ma powierzchnię magazyno…
$1,14M
Zakład produkcyjny 576 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 576 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 576 m²
Piętro 2/2
Obiekt położony jest na autostradzie Tirana-Durres między wiaduktem Flalake i Royal Gas. Pow…
$1,77M
Zakład produkcyjny 185 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 185 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 185 m²
Magazyn znajduje się w ISH Kenete, Durres, bardzo blisko głównej drogi. Obiekt ma powierzchn…
$259,581
Zakład produkcyjny 4 741 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 4 741 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 4 741 m²
Budynek i ziemia na sprzedaż w pobliżu "Mobileri Simaku" na autostradzie, w Kavaje. Obiekt m…
$825,938
Zakład produkcyjny 850 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 850 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 850 m²
Obiekt znajduje się przy drodze w Ish- Kenete, Durres. Posiada 303 m2 konstrukcji zgodnie z …
$389,371
Zakład produkcyjny 3 232 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 3 232 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 3 232 m²
Liczba kondygnacji 4
Budynek i ziemia na sprzedaż w Xhafzotaj, Shijak - Durrës Road, w pobliżu Brunes. Obiekt ma …
$2,47M
Zakład produkcyjny 3 230 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 3 230 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 3 230 m²
Budynek i ziemia na sprzedaż w Xhafzotaj, Shijak Street - Durrës, naprzeciwko AG Motors. Ta …
$884,934
Zakład produkcyjny 700 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 700 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 700 m²
Magazyn znajduje się przy głównej drodze w Xhafzotaj. Ta nieruchomość ma 1550 m ² ziemi i 70…
$707,947
