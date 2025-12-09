  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. MONTBEL D.O.O.

MONTBEL D.O.O.

Czarnogóra, Bar
;
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2015
Na platformie
Na platformie
6 lat 3 miesiące
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Strona internetowa
Strona internetowa
montbel.me/
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O agencji

D.O.O. Montbel to spójny zespół profesjonalistów. Zapewniamy wysoce indywidualne podejście i imponującą liczbę bonusów dla każdego klienta. Znajdujemy się w Republice Czarnogóry, skąd monitorujemy rynek nieruchomości. Fakt, że współpracujemy bezpośrednio z właścicielami, sprawia, że negocjacje i ceny nieruchomości są absolutnie przejrzyste.

Montbel zyskał godną zaufania reputację wśród swoich klientów, którzy nabywają nieruchomości w Czarnogórze na wakacje, pobyt stały lub generowanie dochodu. Zawsze poszerzamy listę dodatkowych usług. Ale to, co pozostaje niezmienione, to indywidualne podejście do każdego klienta i przyjazna rodzinna atmosfera. Dlatego 100% naszych klientów poleca D.O.O. Montbel do swoich przyjaciół.

Usługi

Wraz z wyborem odpowiedniej nieruchomości mieszkalnej lub inwestycyjnej i kompetentnego wsparcia wszystkich etapów transakcji, DOO Montbel oferuje wiele innych bezpłatnych usług:

  • Osobisty tłumacz. Nasza agencja specjaliści są biegli w językach serbskim, chorwackim, czarnogórskim i angielskim. Bezpośrednio po przyjeździe nasi klienci otrzymują profesjonalną pomoc językową.
  • Profesjonalny prawnik. Nasza firma ma prawnika mówiącego w języku Czarnogóry, który ma imponujące doświadczenie w zakresie transferu własności w Czarnogórze. Reprezentuje najlepsze interesy klienta w notariuszu, bada wybrane dokumenty nieruchomości i pomaga we wszelkich kwestiach majątkowych.
  • Doradztwo ekonomisty. Ekonomista agencji stale monitoruje rynek nieruchomości w Czarnogórze i dostarcza kupującym najnowsze informacje o najlepszych cenach i segmentach inwestycyjnych. Dzięki temu znajdziesz idealny drugi dom dla siebie lub nieruchomości handlowej z najlepszą wartością do ceny.
  • Bezpłatna rejestracja dokumentu pobytowego w Republice Czarnogóry. Usługa ta jest oferowana wszystkim nabywcom nieruchomości, którzy dokonali transakcji w naszej agencji i chcą uzyskać zezwolenie na pobyt kraju.
  • Tymczasowy wybór zakwaterowania. Odbieramy wszystkich przyszłych właścicieli nieruchomości w Czarnogórze na lotnisku i zorganizować wspaniałe i dobrze położone zakwaterowanie dla nich.
  • Pełny zestaw usług posprzedażnych. Pracownicy naszej agencji pomagają nabywcom nieruchomości w ciągu kilku miesięcy po dokonaniu transakcji, pomagają im dostosować się do kraju, ustawić wszystkie potrzebne komunikacje, rachunki płatnicze i podatki, kontynuować renowacje itp.
Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 04:14
(UTC+1:00, Europe/Podgorica)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
Nasi agenci w Czarnogóra
Svetlana Baryna
Svetlana Baryna
650 obiektów
Agencje w pobliżu
DOO "SMART&RICH"
Czarnogóra, Budva
Rok założenia firmy 2017
Agencja Smart & Rich Real Estate w Czarnogórze pomoże Ci wybrać najlepszą nieruchomość na rynku, niezależnie od tego, czy chcesz inwestować w nieruchomości w celu generowania dochodu lub oszczędzania pieniędzy, czy też we własne miejsce zamieszkania. W każdym razie będziesz potrzebować sumie…
Zostaw prośbę
Киксам-Инвест
Czarnogóra, Bar
Nieruchomości mieszkalne 5
Siedziba naszej firmy znajduje się w Bar (ulica Borska 4) - stolicy turystyki. Nasza firma założona w 2007 roku, stanowi mały, ale elitarny zespół współpracowników, którzy podchodzą do każdego projektu profesjonalnie od najmniejszych do największych i stara się zmaksymalizować zaangażowanie,…
Zostaw prośbę
A place In Montenegro
Czarnogóra, Kotor
Nieruchomości mieszkalne 294 Nieruchomości komercyjne 5 Działki 4
Miejsce W Czarnogórze oferuje kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie sprzedaży i marketingu nieruchomości, badań rynku i doradztwa projektowego.Nasza unikalna pozycja angażowania się w rzeczywistą sprzedaż w Czarnogórze przez ostatnie dwanaście lat daje nam bezprecedensową przewagę na…
Zostaw prośbę
Cherry Estate
Czarnogóra, Bar
Nieruchomości mieszkalne 863 Nieruchomości komercyjne 25 Działki 82
Agencja nieruchomości w Montenegro Cherry Estate. Pełny zakres usług w zakresie nieruchomości. Sprzedaż (ponad 2400 aktualnych właściwości). Czynsz (ponad 200 aktualnych właściwości). Relokacja. Wsparcie prawne
Zostaw prośbę
LightHouse Property
Czarnogóra, Budva
Rok założenia firmy 2023
Nieruchomości mieszkalne 16 Wynajem długoterminowy 5 Działki 1
O nasNiezależnie od tego, czy szukasz nowego domu, inteligentnej inwestycji czy wiarygodnego partnera dla swoich klientów, jesteśmy tutaj, aby proces był bezproblemowy, przejrzysty i skuteczny.Znamy Czarnogórę i jej rynek nieruchomościZ głęboką wiedzą o zróżnicowanym krajobrazie nieruchomośc…
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Realting.com
Udać się