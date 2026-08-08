  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. Атланта

Атланта

Austria, Wiedeń
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
1992
Na platformie
Na platformie
5 lat 10 miesięcy
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська
Godziny pracy
Teraz zamknięte
O agencji

ROTH & SCHILD To międzynarodowa agencja nieruchomości oraz firma inwestycyjna i budowlana z 30-letnią historią. Nasza firma zajmuje się całym spektrum transakcji związanych z nieruchomościami: kupno i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych ( mieszkań, mieszkań, pokoi, domów ), wynajem nieruchomości mieszkalnych, sprzedaż działek, kupno i sprzedaż nieruchomości komercyjnych ( biura, magazyny, lokale przemysłowe, sprzedaż gotowej firmy ), dzierżawa nieruchomości komercyjnych w następujących krajach: Austria, Hiszpania, Niemcy, Gruzja, Turcja, Ukraina, Węgry, Francja, Czechy, Słowacja. Lista krajów stale rośnie. Pomożemy Ci znaleźć i kupić nieruchomości w dowolnym miejscu w Europie na najkorzystniejszych warunkach.

Naszym celem jest dobre samopoczucie naszych klientów.

Nasi agenci w Austria
Yuliya Krasnova
Yuliya Krasnova
2 obiekty
Agencje w pobliżu
Mario Moisi
Austria, Wiedeń
Nieruchomości mieszkalne 23 Nieruchomości komercyjne 1 Działki 5
Od 2012 roku z powodzeniem mediujemy nieruchomości z kompleksowym wsparciem w zakresie renowacji i rozwoju oraz przekonujemy pierwszorzędną obsługą klienta i pasją do naszej pracy. Łamanie nowych warunków, stawianie nowych akcentów w celu przekroczenia oczekiwań naszych klientów z dużą dbało…
Zostaw prośbę
Zelzer immobilien
Austria, Graz
Nieruchomości mieszkalne 33
Kim jesteśmy? Zelzer jest dobrze znaną firmą nieruchomości i finansowania z siedzibą w Graz i innych miejscach w Wiedniu i Berlinie. Posiadamy wiedzę specjalistyczną w zakresie pośrednictwa nieruchomości i obiektów w regionie dachu i wsparcie z umiejętności doradczych i Know- jak w udanej sp…
Zostaw prośbę
Crown Consulting
Austria, Wiedeń
Rok założenia firmy 2007
Nieruchomości mieszkalne 47 Nieruchomości komercyjne 2
Austriacka firma Crown Consulting jest jedną z niewielu rosyjskich firm w Austrii, która zapewnia Państwu we współpracy z pełnym wachlarzem usług w zakresie wyboru nieruchomości mieszkalnych i handlowych, uznania prywatnych nieruchomości i projektów inwestycyjnych; doradztwo w zakresie inwes…
Zostaw prośbę
Immotrading GmbH
Austria, Wels
Nieruchomości mieszkalne 147 Nieruchomości komercyjne 39 Wynajem długoterminowy 24 Działki 19
ImmoTrading to ugruntowana austriacka firma, niezawodny partner na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Od dłuższego czasu firma z powodzeniem współpracuje z wysokiej jakości obiektami w Austrii, na Węgrzech i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nasi klienci i nasi partnerzy to właściciele d…
Zostaw prośbę
Boerner Ihr Hausmakler GmbH
Austria, Wiedeń
Nieruchomości komercyjne 1 Działki 1
Od 2006 roku Boerner Ihr Hausmakler GmbH śledzi wnioski licznych klientów, dbając jednocześnie o ich potrzeby w sektorze nieruchomości.Naszym głównym wyzwaniem jest myślenie nieszablonowe i oferowanie naszym klientom najlepszej nieruchomości na świecie. Skupiamy się na nadmorskiej nieruchomo…
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się