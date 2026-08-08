ROTH & SCHILD To międzynarodowa agencja nieruchomości oraz firma inwestycyjna i budowlana z 30-letnią historią. Nasza firma zajmuje się całym spektrum transakcji związanych z nieruchomościami: kupno i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych ( mieszkań, mieszkań, pokoi, domów ), wynajem nieruchomości mieszkalnych, sprzedaż działek, kupno i sprzedaż nieruchomości komercyjnych ( biura, magazyny, lokale przemysłowe, sprzedaż gotowej firmy ), dzierżawa nieruchomości komercyjnych w następujących krajach: Austria, Hiszpania, Niemcy, Gruzja, Turcja, Ukraina, Węgry, Francja, Czechy, Słowacja. Lista krajów stale rośnie. Pomożemy Ci znaleźć i kupić nieruchomości w dowolnym miejscu w Europie na najkorzystniejszych warunkach.
Naszym celem jest dobre samopoczucie naszych klientów.