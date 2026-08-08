Austria, Graz

Kim jesteśmy? Zelzer jest dobrze znaną firmą nieruchomości i finansowania z siedzibą w Graz i innych miejscach w Wiedniu i Berlinie. Posiadamy wiedzę specjalistyczną w zakresie pośrednictwa nieruchomości i obiektów w regionie dachu i wsparcie z umiejętności doradczych i Know- jak w udanej sp…