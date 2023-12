Austria Real GmbH

ImmoTrading to ugruntowana austriacka firma, niezawodny partner na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Od dłuższego czasu firma z powodzeniem współpracuje z wysokiej jakości obiektami w Austrii, na Węgrzech i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nasi klienci i nasi partnerzy to właściciele domów, inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, którzy mają do czynienia z naszą firmą od ponad 15 lat. To, co nas wyróżnia, to przemyślane i kompleksowe podejście. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na europejskim rynku nieruchomości i osobistemu podejściu do każdego z naszych klientów, udaje nam się świadczyć usługi wysokiej jakości. Nawet najbardziej wymagający klienci będą zadowoleni z wyników naszej pracy. Zespół ImmoTrading mówi po rosyjsku, angielsku, niemiecku i węgiersku. Z przyjemnością wesprzemy Cię w procesie zakupu lub sprzedaży nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych w Twoim ojczystym języku!