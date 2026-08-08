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Immotrading GmbH

Austria, Wels
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
Na platformie
5 lat 5 miesięcy
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Strona internetowa
Strona internetowa
immotrading.ru/
O agencji

ImmoTrading to ugruntowana austriacka firma, niezawodny partner na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Od dłuższego czasu firma z powodzeniem współpracuje z wysokiej jakości obiektami w Austrii, na Węgrzech i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nasi klienci i nasi partnerzy to właściciele domów, inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, którzy mają do czynienia z naszą firmą od ponad 15 lat.

To, co nas wyróżnia, to przemyślane i kompleksowe podejście. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na europejskim rynku nieruchomości i osobistemu podejściu do każdego z naszych klientów, udaje nam się świadczyć usługi wysokiej jakości. Nawet najbardziej wymagający klienci będą zadowoleni z wyników naszej pracy. Zespół ImmoTrading mówi po rosyjsku, angielsku, niemiecku i węgiersku. Z przyjemnością wesprzemy Cię w procesie zakupu lub sprzedaży nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych w Twoim ojczystym języku!

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229 obiektów
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