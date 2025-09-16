  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Miami
  4. Barrio residencial Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Barrio residencial Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Miami, Estados Unidos
de
$822
;
9
Dejar una solicitud
ID: 28533
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se nenamjesten dvosoban stan, povrsine 68m2, na prvom spratu stambene zgrade, Preko Morace. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet, ostava i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na jednoj od najatraktivnijih i najtraženijih lokacija u Podgorici, idealan za stanovanje, kao i za poslovne aktivnosti. Stan je savršeno pogodan za kancelarije, advokatske kancelarije, notare, izvršitelje i druge poslovne namene. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 135 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$763
Barrio residencial One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Miami, Estados Unidos
de
$469
Barrio residencial Stan 90 m² na Prodaju – Mrčevac, Tivat
Miami, Estados Unidos
de
$232,375
Barrio residencial Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$1,760
Barrio residencial Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Miami, Estados Unidos
de
$224,160
Está viendo
Barrio residencial Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$822
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 120 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 120 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 120 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 120 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 120 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 120 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 120 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$1,584
Izdaje se prostran i funkcionalan trosoban stan, površine 120m2, u jednom od najtraženijih djelova Podgorice, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spaveće sobe, dva kupatila, garderober i dvije terase. Nalazi se na drugom spratu stambene zgrade,…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Residential building with three apartments, Gorica C
Barrio residencial Residential building with three apartments, Gorica C
Barrio residencial Residential building with three apartments, Gorica C
Barrio residencial Residential building with three apartments, Gorica C
Barrio residencial Residential building with three apartments, Gorica C
Mostrar todo Barrio residencial Residential building with three apartments, Gorica C
Barrio residencial Residential building with three apartments, Gorica C
Miami, Estados Unidos
de
$2,934
In the very core of Gorica C, a smaller residential building with three floors and three apartments is for sale. The square footage of the apartment on the ground floor is 89.54 m2, while the apartments on the first floor and attic are 93.34 m2. According to the structure, the apartments are…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 78 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 78 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 78 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 78 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 78 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 78 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 78 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$1,408
Izdaje se luksuzno opremljen, dvosoban stan, od 78m2, na prvom spratu stambene zgrade, u Momisicima. Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Posjeduje multi split sistem. Nalazi se u zgradi novogradnje koja posjedu…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Estados Unidos
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
16.09.2025
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
06.05.2025
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
27.03.2025
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
22.01.2025
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
09.10.2024
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
18.09.2024
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
24.10.2022
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
03.03.2021
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
Mostrar todas las publicaciones