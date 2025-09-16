  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica

Barrio residencial Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica

Miami, Estados Unidos
de
$1,115
;
6
ID: 28584
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, povrsine 57m2, na trecem spratu prestizne zgrade Linea. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan je opremljen unikatanim namještajem visokog sjaja, koji pruža moderan i elegantan ambijent. Nalazi se u zgradi koja posjeduje dva lifta, a u cijenu je ukljuceno i jedno parking mjesto u garazi. Stan nije pet friendly! Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
