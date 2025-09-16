  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Miami
  4. Barrio residencial Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor

Barrio residencial Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor

Miami, Estados Unidos
de
$224,160
;
10
Dejar una solicitud
ID: 28828
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Jednosoban stan nalazi se u okviru ekskluzivnog resort-a Royal Blue. Resort ima više pratećih sadržaja: recepciju, bazen, uvijek dostupan korisnicima, bar, uskoro i restoran i SPA i Wellness centar. Resort funkcionise po principu condo hotela, gdje se stan se može izdavati u okviru menadzmenta resort-a. Stan je potpuno namjesten u modernom i savremenom stilu, nikada ranije korišćen. Dnevna zona i soba imaju veliku zajednicku terasu i pogled na more. One-bedroom apartment located in Royal Blue exclusive resort. The resort offers a reception desk, pool, available for free use for all residents, a bar, an upcoming roof-top restaurant and SPA & Wellness. Resort is also a condo-hotel and offers a managed rental program for hassle-free additional income. The apartment is stylish, fully furnished in modern contemporary style, never used before. Living area and bedroom have a large terrace and panoramic sea view.

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$1,760
Barrio residencial One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat
Miami, Estados Unidos
de
$1,174
Barrio residencial
Miami, Estados Unidos
de
$7,042
Barrio residencial Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Miami, Estados Unidos
de
$134,965
Barrio residencial Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Miami, Estados Unidos
de
$25,819
Está viendo
Barrio residencial Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Miami, Estados Unidos
de
$224,160
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Barrio residencial Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Barrio residencial Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Barrio residencial Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Barrio residencial Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Mostrar todo Barrio residencial Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Barrio residencial Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Miami, Estados Unidos
de
$134,965
U potpunosti opremljen i nov jednosoban stan prodaje se u Dobroti. Stan ima 29m2 i sjajnu tarasu od 32m2 sa pogledom na Bokokotorski zaliv. U sklopu cijene je uključeno parking mjesto.
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 86 m² na Prodaju – Ljubović, Podgorica
Barrio residencial Stan 86 m² na Prodaju – Ljubović, Podgorica
Barrio residencial Stan 86 m² na Prodaju – Ljubović, Podgorica
Barrio residencial Stan 86 m² na Prodaju – Ljubović, Podgorica
Barrio residencial Stan 86 m² na Prodaju – Ljubović, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$998
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 86m2, na prizemlju stambene zgrade, pod Ljubovic.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 30 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Barrio residencial Stan 30 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Barrio residencial Stan 30 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Barrio residencial Stan 30 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Barrio residencial Stan 30 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Barrio residencial Stan 30 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$587
Izdaje se luksuzno opremljena garsonjera, povrsine 30m2, na drugom spratu stambene zgrade, u Staroj Varosi.. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija i kupatilo. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot. U cijenu izdavanj…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Estados Unidos
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
16.09.2025
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
06.05.2025
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
27.03.2025
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
22.01.2025
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
09.10.2024
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
18.09.2024
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
24.10.2022
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
03.03.2021
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
Mostrar todas las publicaciones