  One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building

Barrio residencial One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building

Miami, Estados Unidos
$4,108
10
ID: 28830
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

For sale one bedroom apartment 104m2 in the Oaza building. The apartment is positioned on the fourth floor in a building that has two elevators and a reception with staff, high ceilings and a large terrace that overlooks the courtyard side of the building. Orientation to the South. Price: 3500€ m2

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
