  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Miami
  4. Barrio residencial Stan 86 m² na Prodaju – Ljubović, Podgorica

Barrio residencial Stan 86 m² na Prodaju – Ljubović, Podgorica

Miami, Estados Unidos
de
$998
;
4
Dejar una solicitud
ID: 28529
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 86m2, na prizemlju stambene zgrade, pod Ljubovic.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Nalazi se u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot.   Obezbijedjeno je i garazno parking mjesto.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit! 

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 33 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$88,021
Barrio residencial Two bedroom apartment in Igalo
Miami, Estados Unidos
de
$184,844
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$469
Barrio residencial Stan 57 m² na Izdavanje – Centar, Budva
Miami, Estados Unidos
de
$1,056
Barrio residencial Stan 55 m² na Prodaju – Gorica, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$181,910
Está viendo
Barrio residencial Stan 86 m² na Prodaju – Ljubović, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$998
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Mostrar todo Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, Estados Unidos
de
$151,396
Prodaje se prelijep jednosoban stan povrsine 43m2. Ispred stana ima dodatna ostava. Stan je udaljen od mora na 6minuta pjeske. Nova zgrada. Odlicna lokacija
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Barrio residencial Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Barrio residencial Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Barrio residencial Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Barrio residencial Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Barrio residencial Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Barrio residencial Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Miami, Estados Unidos
de
$166,653
An unfurnished apartment of 59m2 is located in Dalmatinska street. It is the first floor in a newer building (the building was moved into in 2022). There are three inverter air conditioners in the apartment. Ceramics, sanitary ware, locks and parquet floors in the apartment are of very good …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Barrio residencial One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Barrio residencial One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Barrio residencial One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Barrio residencial One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Mostrar todo Barrio residencial One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Barrio residencial One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Miami, Estados Unidos
de
$221,813
A one-room apartment with an area of ​​58m2 is for sale. It is 200m away from the Splendid hotel. Within the new hotel complex with 4 stars. The apartment has a beautiful view of the sea. Fully equipped with furniture and appliances • Garage place; The buyer is exempt from paying the 3% tax …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Estados Unidos
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
16.09.2025
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
06.05.2025
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
27.03.2025
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
22.01.2025
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
09.10.2024
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
18.09.2024
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
24.10.2022
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
03.03.2021
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
Mostrar todas las publicaciones