Barrio residencial One bedroom apartment of 58m2, Bečići

A one-room apartment with an area of 58m2 is for sale. It is 200m away from the Splendid hotel. Within the new hotel complex with 4 stars.
The apartment has a beautiful view of the sea.
Fully equipped with furniture and appliances
• Garage place;
The buyer is exempt from paying the 3% tax on real estate transactions.
The complex has a reception, swimming pool, gym, sauna and cafeteria.
