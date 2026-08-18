  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Urla

Obra nueva en venta en Urla

;
apartamentos
2
casas independientes
2
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Mostrar todo Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Urla, Turquía
de
$1,23M
Año de construcción 2023
Urla es un destino global con su naturaleza, textura histórica preservada, costa y personas. Escucha la voz de las hojas que te dicen buenos días. Siente el calor del sol golpeando tu cara a través de las hojas. El Proyecto Urla no es solo un sitio de casas unifamiliares, sino un mundo que a…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Dejar una solicitud
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Urla, Turquía
de
$2,23M
Año de construcción 2025
Saluda al día con el aroma de la lavanda... El proyecto ubicado en la perla del Egeo Urla, con 73 villas en 80,845.32 metros cuadrados. Habrá 3 tipos de villas como 5 + 1/6 + 1/7 + 1. Cada villa tendrá su propia infraestructura de energía solar en el techo, la piscina y el estacionamiento…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Urla, Turquía
de
$2,38M
La residencia cuenta con un parque infantil, una piscina, una sala de eventos, un hamam, una zona de barbacoa, canchas de tenis y baloncesto, zonas verdes, seguridad alrededor de la hora.Terminación - Diciembre, 2023.Características de los planos Calefacción por suelo radianteUbicación e inf…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
TekceTekce
Complejo residencial Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Complejo residencial Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Complejo residencial Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Complejo residencial Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Complejo residencial Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Complejo residencial Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Urla, Turquía
de
$2,22M
El complejo residencial cuenta con 73 villas individuales en la comunidad con diversas instalaciones. Landscaping es una parte importante del proyecto, con el 85% del espacio verde proporcionado para cada villa. Además, el proyecto cuenta con una cubierta de observación única que ofrece una …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir