Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Trabzon
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Trabzon, Turquía

;
Ortahisar
6
Casa Borrar
Eliminar
7 propiedades total found
Dúplex 7 habitaciones en Akcaabat, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Akcaabat, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Piso 17/17
Amplio Apartamento Dúplex en el Proyecto Panorama 61 en Trabzon Akçaabat Este elegante proye…
$355,336
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Villa 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Número de plantas 2
Casas de Diseño Especial con Sistemas de Gas Natural en Yalıncak Trabzon Las casas unifamili…
$730,349
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Villa 6 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 275 m²
Villas elegantes y espaciosas en un complejo en Ortahisar Trabzon Las villas están situadas …
$344,919
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Villa 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 343 m²
Número de plantas 3
Casas elegantes en un amplio complejo en Trabzon Ortahisar Las casas elegantes se encuentra…
$704,886
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Casa 6 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 491 m²
Número de plantas 3
Casas elegantes en un amplio complejo en Trabzon Ortahisar Las casas elegantes se encuentra…
$739,609
Dejar una solicitud
Dúplex 7 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 8
Apartamentos con Terraza en Zona Tranquila y Confortable en Trabzon Yalıncak Los apartamento…
$413,494
Dejar una solicitud
TekceTekce
Villa 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Villa 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes en Trabzon Ortahisar, Rodeadas de Naturaleza y a Poca Distancia de la …
$950,264
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Trabzon

villas
dúplex

Parámetros de las propiedades en Trabzon, Turquía

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir