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Dúplex en venta en Trabzon, Turquía

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Dúplex 7 habitaciones en Akcaabat, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Akcaabat, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Piso 17/17
Amplio Apartamento Dúplex en el Proyecto Panorama 61 en Trabzon Akçaabat Este elegante proye…
$355,336
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Dúplex 7 habitaciones en Osmanbaba, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Osmanbaba, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Piso 8/8
Apartamento Dúplex en un Complejo de Dos Bloques en Trabzon Akçaabat Söğütlü El apartamento …
$355,336
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Dúplex 7 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 8
Apartamentos con Terraza en Zona Tranquila y Confortable en Trabzon Yalıncak Los apartamento…
$413,494
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