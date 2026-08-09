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Propiedades residenciales en venta en Southeastern Anatolia Region, Turquía

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Diyarbakir
29
Egil
19
Sur
5
Kahta
5
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37 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Sarisu, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Sarisu, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Descubra alojamiento de lujo en el distrito de Sarısu en Konyaaltı con nuestro nuevo proyect…
$241,329
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Villa 9 habitaciones en Sur, Turquía
Villa 9 habitaciones
Sur, Turquía
Habitaciones 9
Nº de cuartos de baño 6
Área 550 m²
Número de plantas 3
$32,82M
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Villa 11 habitaciones en Sur, Turquía
Villa 11 habitaciones
Sur, Turquía
Habitaciones 11
Nº de cuartos de baño 6
Área 450 m²
Número de plantas 3
$20,85M
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TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Baglar, Turquía
Villa 4 habitaciones
Baglar, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 592 m²
$16,22M
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Villa 6 habitaciones en Baglar, Turquía
Villa 6 habitaciones
Baglar, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 375 m²
$32,84M
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Apartamento 1 habitacion en Sarisu, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Sarisu, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Descubra la vida de lujo en el distrito de Sarıs de Konyaaltı con nuestro nuevo diseño que o…
$241,329
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Casa 5 habitaciones en Tasyaka, Turquía
Casa 5 habitaciones
Tasyaka, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Fethiye, un casco histórico en la famosa región de Mugla, es una mezcla perfecta de historia…
$1,75M
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Dormitorios 4
Área 220 m²
Hay casas que dan una impresión. Hay quienes te enamoras a primera vista.Esta lujosa villa e…
$1,37M
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Apartamento 1 habitacion en Sarisu, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Sarisu, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
2 070 m2, incluye apartamentos con 1 dormitorio, 2 dormitorios, así como lofts con 2 y 3 dor…
$242,225
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Villa 6 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Villa 6 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Número de plantas 3
$23,84M
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Villa 8 habitaciones en Sur, Turquía
Villa 8 habitaciones
Sur, Turquía
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 900 m²
$31,39M
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Villa 7 habitaciones en Sur, Turquía
Villa 7 habitaciones
Sur, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Número de plantas 2
$16,61M
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Casa 5 habitaciones en Buyukdere, Turquía
Casa 5 habitaciones
Buyukdere, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 550 m²
Ubicado en el entorno sereno y verde de Sarıyer, uno de los barrios más tranquilos de Estamb…
$5,45M
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Dormitorios 5
Área 500 m²
Kalkan, Kyzyltas es un lugar donde los sueños se vuelven realidad, y el lujo encuentra su en…
$1,39M
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Dormitorios 7
Área 500 m²
Presentada en venta villa que ofrece una vista única del mar Kalkan.Las playas de Kalkan son…
$2,51M
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Apartamento 3 habitaciones en Kalkan, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kalkan, Turquía
Dormitorios 3
Área 80 m²
Espacio inspirador en el corazón de KalkanImagina la combinación perfecta de confort, estilo…
$395,050
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Apartamento en Sarisu, Turquía
Apartamento
Sarisu, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Descubre la combinación perfecta de tranquilidad y vida moderna en estos apartamentos recién…
$229,461
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Apartamento 4 habitaciones en Topcular, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Topcular, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Estos apartamentos están situados en Eyupsultan, uno de los distritos más centrales e histór…
$1,28M
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Apartamento 2 habitaciones en Karpuztepe, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Karpuztepe, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Alanya, full of magnificent nature and traces of history, has become one of the most lively …
$203,860
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Dormitorios 6
Área 400 m²
La villa se encuentra en una hermosa ubicación en la zona de Ortaalan Kalkana.Vista panorámi…
$1,28M
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Dormitorios 5
Área 200 m²
Presentamos a su atención una lujosa villa en la exquisita ciudad de Kalkan. Este pintoresco…
$801,719
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Dormitorios 5
Área 300 m²
Bienvenido a tu nueva realidad en KalkanImagina un lugar donde tu mañana comienza con los ra…
$1,68M
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Apartamento 3 habitaciones en Kalkan, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kalkan, Turquía
Dormitorios 3
Área 110 m²
Apartamentos en venta en nueva construcción de viviendas. La ubicación del edificio es Kalka…
$400,859
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Apartamento 2 habitaciones en Konakli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konakli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Project name: Faraalya Panorama Date of construction: January 2023. Date of completion of …
$119,280
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Área 468 m²
Proyecto encantador en Ortaalan, Kalkan – Villas de lujo con vista al mar panorámico¡Querido…
$755,242
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Dormitorios 6
Área 300 m²
Imagina un lugar donde cada amanecer comienza con una vista impresionante del mar, donde el …
$1,14M
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Apartamento 2 habitaciones en Dicle, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Dicle, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$132,233
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Dormitorios 6
Área 280 m²
Imagínate despertar cada mañana, abrir tus ventanas y ver el vasto mar Mediterráneo. Siente …
$987,624
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Dormitorios 5
Área 270 m²
Sentir la vida en la perfecciónEstas seis magníficas villas con vistas al mar en Kalkan son …
$1,39M
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Apartamento 1 habitacion en Sarisu, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Sarisu, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Descubra la vida de lujo en el barrio Sarısu de Konyaaltı con nuestro nuevo proyecto que ofr…
$239,578
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Tipos de propiedades en Southeastern Anatolia Region

apartamentos
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Parámetros de las propiedades en Southeastern Anatolia Region, Turquía

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