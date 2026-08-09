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Apartamentos en venta en Southeastern Anatolia Region, Turquía

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11 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Sarisu, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Sarisu, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Descubra alojamiento de lujo en el distrito de Sarısu en Konyaaltı con nuestro nuevo proyect…
$241,329
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Apartamento 1 habitacion en Sarisu, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Sarisu, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Descubra la vida de lujo en el distrito de Sarıs de Konyaaltı con nuestro nuevo diseño que o…
$241,329
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Apartamento 1 habitacion en Sarisu, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Sarisu, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
2 070 m2, incluye apartamentos con 1 dormitorio, 2 dormitorios, así como lofts con 2 y 3 dor…
$242,225
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Kalkan, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kalkan, Turquía
Dormitorios 3
Área 80 m²
Espacio inspirador en el corazón de KalkanImagina la combinación perfecta de confort, estilo…
$395,050
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Apartamento en Sarisu, Turquía
Apartamento
Sarisu, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Descubre la combinación perfecta de tranquilidad y vida moderna en estos apartamentos recién…
$229,461
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Apartamento 4 habitaciones en Topcular, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Topcular, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Estos apartamentos están situados en Eyupsultan, uno de los distritos más centrales e histór…
$1,28M
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Apartamento 2 habitaciones en Karpuztepe, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Karpuztepe, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Alanya, full of magnificent nature and traces of history, has become one of the most lively …
$203,860
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Apartamento 3 habitaciones en Kalkan, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kalkan, Turquía
Dormitorios 3
Área 110 m²
Apartamentos en venta en nueva construcción de viviendas. La ubicación del edificio es Kalka…
$400,859
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Apartamento 2 habitaciones en Konakli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konakli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Project name: Faraalya Panorama Date of construction: January 2023. Date of completion of …
$119,280
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Apartamento 2 habitaciones en Dicle, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Dicle, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$132,233
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Apartamento 1 habitacion en Sarisu, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Sarisu, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Descubra la vida de lujo en el barrio Sarısu de Konyaaltı con nuestro nuevo proyecto que ofr…
$239,578
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Tipos de propiedades en Southeastern Anatolia Region

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