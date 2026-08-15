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Propiedades residenciales en venta en Diyarbakir, Turquía

;
Egil
19
Sur
5
29 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Villa 6 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Número de plantas 3
$23,84M
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Villa 6 habitaciones en Baglar, Turquía
Villa 6 habitaciones
Baglar, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 375 m²
$32,84M
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Villa 7 habitaciones en Sur, Turquía
Villa 7 habitaciones
Sur, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Número de plantas 2
$16,61M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Dormitorios 4
Área 220 m²
Hay casas que dan una impresión. Hay quienes te enamoras a primera vista.Esta lujosa villa e…
$1,37M
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Villa 9 habitaciones en Sur, Turquía
Villa 9 habitaciones
Sur, Turquía
Habitaciones 9
Nº de cuartos de baño 6
Área 550 m²
Número de plantas 3
$32,82M
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Villa 11 habitaciones en Sur, Turquía
Villa 11 habitaciones
Sur, Turquía
Habitaciones 11
Nº de cuartos de baño 6
Área 450 m²
Número de plantas 3
$20,85M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 habitaciones en Baglar, Turquía
Villa 4 habitaciones
Baglar, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 592 m²
$16,22M
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Villa 8 habitaciones en Sur, Turquía
Villa 8 habitaciones
Sur, Turquía
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 900 m²
$31,39M
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Dormitorios 5
Área 300 m²
Bienvenidos a un mundo donde su mañana comienza con impresionantes vistas panorámicas del ma…
$1,39M
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Dormitorios 7
Área 370 m²
Ofrecemos a la venta una encantadora villa de lujo con un elegante panorama del mar en la pi…
$1,15M
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Apartamento 4 habitaciones en Topcular, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Topcular, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Estos apartamentos están situados en Eyupsultan, uno de los distritos más centrales e histór…
$1,28M
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Apartamento 3 habitaciones en Kalkan, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kalkan, Turquía
Dormitorios 3
Área 80 m²
Espacio inspirador en el corazón de KalkanImagina la combinación perfecta de confort, estilo…
$395,050
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Dormitorios 5
Área 500 m²
Kalkan, Kyzyltas es un lugar donde los sueños se vuelven realidad, y el lujo encuentra su en…
$1,39M
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Dormitorios 6
Área 280 m²
Descubre un mundo de perfecta comodidad: Tu nueva villa junto al mar en KalcanImagina un lug…
$1,39M
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Apartamento 2 habitaciones en Dicle, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Dicle, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$132,233
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Dormitorios 5
Área 300 m²
Bienvenido a tu nueva vida en Kalkan. Es más que una villa – es un espacio donde la armonía …
$1,10M
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Dormitorios 5
Área 180 m²
Villas de lujo con vistas a la naturaleza y al marUn lugar donde la naturaleza y el lujo se …
$1,74M
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Apartamento 2 habitaciones en Karpuztepe, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Karpuztepe, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Alanya, full of magnificent nature and traces of history, has become one of the most lively …
$203,860
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Dormitorios 6
Área 300 m²
Imagina un lugar donde cada amanecer comienza con una vista impresionante del mar, donde el …
$1,14M
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Dormitorios 7
Área 500 m²
Presentada en venta villa que ofrece una vista única del mar Kalkan.Las playas de Kalkan son…
$2,51M
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Dormitorios 5
Área 300 m²
Kalkan: Realiza tu sueño de vivir junto al marImagina un lugar donde cada día comienza con i…
$1,39M
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Dormitorios 6
Área 471 m²
¡Abran las puertas a una vida única en Kalkan!Queridos amigos y conocedores de lujo!Presenta…
$1,45M
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Dormitorios 6
Área 280 m²
Imagínate despertar cada mañana, abrir tus ventanas y ver el vasto mar Mediterráneo. Siente …
$987,624
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Apartamento 3 habitaciones en Kalkan, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kalkan, Turquía
Dormitorios 3
Área 110 m²
Apartamentos en venta en nueva construcción de viviendas. La ubicación del edificio es Kalka…
$400,859
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Dormitorios 5
Área 200 m²
Presentamos a su atención una lujosa villa en la exquisita ciudad de Kalkan. Este pintoresco…
$801,719
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Dormitorios 6
Área 400 m²
La villa se encuentra en una hermosa ubicación en la zona de Ortaalan Kalkana.Vista panorámi…
$1,28M
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Área 468 m²
Proyecto encantador en Ortaalan, Kalkan – Villas de lujo con vista al mar panorámico¡Querido…
$755,242
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Dormitorios 5
Área 270 m²
Sentir la vida en la perfecciónEstas seis magníficas villas con vistas al mar en Kalkan son …
$1,39M
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Villa en Kalkan, Turquía
Villa
Kalkan, Turquía
Dormitorios 5
Área 300 m²
Bienvenido a tu nueva realidad en KalkanImagina un lugar donde tu mañana comienza con los ra…
$1,68M
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