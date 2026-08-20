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Casas en la montaña en Venta en Provincia de Sakarya, Turquía

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Sapanca
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2 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Sapanca, Turquía
Casa 4 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 2
Casas con Vistas al Lago en un Proyecto con Piscina en Sapanca, Sakarya Las casas adosadas e…
$189,952
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Villa 5 habitaciones en Sapanca, Turquía
Villa 5 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Villa con Piscina Privada y Vista al Bosque en Sapanca, Sakarya Sapanca es considerado el pa…
$647,013
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