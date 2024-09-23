Piso en edificio nuevo Four Winds

Four Winds es un exclusivo proyecto residencial listo para entrar a vivir, con impresionantes vistas panorámicas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe. Está ubicado en Kadıköy, una de las zonas más prestigiosas y dinámicas del lado asiático de Estambul. Gracias a su proximidad a la famosa Avenida Bağdat y al paseo marítimo de Kadıköy, ofrece un excelente acceso al metro, metrobús y tranvía, además de todos los servicios esenciales.
Con una superficie total de 44.000 m², Four Winds está compuesto por cuatro torres de 44 plantas que albergan 520 apartamentos inteligentes, con diseños modernos y superficies que van desde 117 m² hasta 1.050 m². El proyecto cuenta con 41.000 m² de zonas verdes, además de completas instalaciones sociales y recreativas.
Ventajas del proyecto Four Winds
Ubicación privilegiada en el corazón de Kadıköy, junto a la famosa Avenida Bağdat
Vistas panorámicas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe
Excelente conectividad con metro, metrobús y tranvía
Amplios apartamentos con superficies de 117 m² a 1.050 m²
Viviendas inteligentes equipadas con modernos sistemas domóticos
Entorno verde con 41.000 m² de jardines, áreas paisajísticas y elementos acuáticos
Servicios completos en las cercanías: colegios, universidades, hospitales y organismos públicos
Listo para entrar a vivir, sin necesidad de esperar la finalización de la obra
Apto para obtener la ciudadanía turca mediante inversión, conforme a la normativa vigente
Ubicación estratégica, a 30 minutos del Aeropuerto Sabiha Gökçen y a 20 minutos de la Torre de la Doncella (Kız Kulesi)