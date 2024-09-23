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Piso en edificio nuevo Four Winds

Kadikoy, Turquía
de
$1,84M
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7
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ID: 38895
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Kadikoy

Sobre el complejo

Four Winds es un exclusivo proyecto residencial listo para entrar a vivir, con impresionantes vistas panorámicas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe. Está ubicado en Kadıköy, una de las zonas más prestigiosas y dinámicas del lado asiático de Estambul. Gracias a su proximidad a la famosa Avenida Bağdat y al paseo marítimo de Kadıköy, ofrece un excelente acceso al metro, metrobús y tranvía, además de todos los servicios esenciales.

Con una superficie total de 44.000 m², Four Winds está compuesto por cuatro torres de 44 plantas que albergan 520 apartamentos inteligentes, con diseños modernos y superficies que van desde 117 m² hasta 1.050 m². El proyecto cuenta con 41.000 m² de zonas verdes, además de completas instalaciones sociales y recreativas.

Ventajas del proyecto Four Winds

  • Ubicación privilegiada en el corazón de Kadıköy, junto a la famosa Avenida Bağdat

  • Vistas panorámicas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe

  • Excelente conectividad con metro, metrobús y tranvía

  • Amplios apartamentos con superficies de 117 m² a 1.050 m²

  • Viviendas inteligentes equipadas con modernos sistemas domóticos

  • Entorno verde con 41.000 m² de jardines, áreas paisajísticas y elementos acuáticos

  • Servicios completos en las cercanías: colegios, universidades, hospitales y organismos públicos

  • Listo para entrar a vivir, sin necesidad de esperar la finalización de la obra

  • Apto para obtener la ciudadanía turca mediante inversión, conforme a la normativa vigente

  • Ubicación estratégica, a 30 minutos del Aeropuerto Sabiha Gökçen y a 20 minutos de la Torre de la Doncella (Kız Kulesi)

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Kadikoy, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

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