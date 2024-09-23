Piso en edificio nuevo Four Winds

Four Winds es un exclusivo proyecto residencial listo para entrar a vivir, con impresionantes vistas panorámicas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe. Está ubicado en Kadıköy, una de las zonas más prestigiosas y dinámicas del lado asiático de Estambul. Gracias a su proximidad a la famosa Avenida Bağdat y al paseo marítimo de Kadıköy, ofrece un excelente acceso al metro, metrobús y tranvía, además de todos los servicios esenciales.

Con una superficie total de 44.000 m², Four Winds está compuesto por cuatro torres de 44 plantas que albergan 520 apartamentos inteligentes, con diseños modernos y superficies que van desde 117 m² hasta 1.050 m². El proyecto cuenta con 41.000 m² de zonas verdes, además de completas instalaciones sociales y recreativas.

Ventajas del proyecto Four Winds