Complejo residencial OBA PRIVILEGE APARTMENTS

Alania, Ambos
A la playa : 3000 m
Pisos: terreno + 4
Inicio de la construcción: Marzo 2023
Comisión: 2024 diciembre
? La infraestructura del complejo:
* piscina infantil
* parque infantil
* cine al aire libre
* Zonas de descanso
* Lugar de yoga
espacio de trabajo
biblioteca
* billar
*Pista de mesa
* piscina cubierta
Baño turco
* sauna
Sala de sal
* vapor
Jacuzzi
* área de descanso
El gimnasio.
* Sala de juegos para niños
Café
* piscina al aire libre (700 m2), Jacuzzi
? Características del complejo:
Transporte al mar
- territorio defendido
Aparcamiento cerrado (252 plazas de aparcamiento)
- Wifi.
TV vía satélite
-influencia del territorio y fachadas
generador
? Apartamentos:
1+1 - 51m2 desde 184.000€
2+1 Duplex - 99 - 108m2 276.000€
3+1 Duplex 104m2 + Jardín 35m2 430.000 €
Conjunto de apartamentos:
Puerta de acero de entrada, video intercomunicador
Muebles incorporados en la cocina y baños
armario incorporado en el pasillo
Paquete completo de electrodomésticos (refrigerador, lavavajillas, superficie de cocina, horno, capucha, lavadora)
Aire acondicionado en todas las habitaciones
calefacción las plantas en el baño
ducha
fontanería
calentador de agua eléctrico
? Adecuado para obtener la ciudadanía turca
Pago por instalación -0%
Pago de baja -50%
