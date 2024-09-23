  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Alanya
  4. Complejo residencial OBA PRIVILEGE APARTMENTS

Complejo residencial OBA PRIVILEGE APARTMENTS

Alanya, Turquía
de
$200,003
;
11
ID: 1966
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/2/26

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2024
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Sobre el complejo

Alania, Ambos
A la playa : 3000 m
Pisos: terreno + 4
Inicio de la construcción: Marzo 2023
Comisión: 2024 diciembre

? La infraestructura del complejo:
* piscina infantil
* parque infantil
* cine al aire libre
* Zonas de descanso
* Lugar de yoga
espacio de trabajo
biblioteca
* billar
*Pista de mesa
* piscina cubierta
Baño turco
* sauna
Sala de sal
* vapor
Jacuzzi
* área de descanso
El gimnasio.
* Sala de juegos para niños
Café
* piscina al aire libre (700 m2), Jacuzzi

? Características del complejo:
Transporte al mar
- territorio defendido
Aparcamiento cerrado (252 plazas de aparcamiento)
- Wifi.
TV vía satélite
-influencia del territorio y fachadas
generador

? Apartamentos:
1+1 - 51m2 desde 184.000€

2+1 Duplex - 99 - 108m2 276.000€

3+1 Duplex 104m2 + Jardín 35m2 430.000 €

Conjunto de apartamentos:
Puerta de acero de entrada, video intercomunicador
Muebles incorporados en la cocina y baños
armario incorporado en el pasillo
Paquete completo de electrodomésticos (refrigerador, lavavajillas, superficie de cocina, horno, capucha, lavadora)
Aire acondicionado en todas las habitaciones
calefacción las plantas en el baño
ducha
fontanería
calentador de agua eléctrico

? Adecuado para obtener la ciudadanía turca
Pago por instalación -0%
Pago de baja -50%
Obtenga más información sobre comprar un apartamento en chat o por teléfono. ¡Llama o escribe!

Apartamento en Alanya. Apartamento en Antalya. Apartamento en Estambul. Apartamento en Mersin. Apartamento en Izmir. Antalya apartamento. El apartamento de Alanya. Bienes raíces de Turquía. Inmobiliaria en Turquía.
Bienes raíces extranjeros de $40.000. Consulta gratuita. Ayuda a obtener la condición de residente.
¿Está planeando comprar propiedades en Turquía? ¡Le ayudaremos a encontrar un objeto GRATIS, organizar un trato seguro con el desarrollador!

Localización en el mapa

Alanya, Turquía
Está viendo
