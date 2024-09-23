Complejo residencial OBA PRIVILEGE APARTMENTS

Alania, Ambos

A la playa : 3000 m

Pisos: terreno + 4

Inicio de la construcción: Marzo 2023

Comisión: 2024 diciembre

? La infraestructura del complejo:

* piscina infantil

* parque infantil

* cine al aire libre

* Zonas de descanso

* Lugar de yoga

espacio de trabajo

biblioteca

* billar

*Pista de mesa

* piscina cubierta

Baño turco

* sauna

Sala de sal

* vapor

Jacuzzi

* área de descanso

El gimnasio.

* Sala de juegos para niños

Café

* piscina al aire libre (700 m2), Jacuzzi

? Características del complejo:

Transporte al mar

- territorio defendido

Aparcamiento cerrado (252 plazas de aparcamiento)

- Wifi.

TV vía satélite

-influencia del territorio y fachadas

generador

? Apartamentos:

1+1 - 51m2 desde 184.000€

2+1 Duplex - 99 - 108m2 276.000€

3+1 Duplex 104m2 + Jardín 35m2 430.000 €

Conjunto de apartamentos:

Puerta de acero de entrada, video intercomunicador

Muebles incorporados en la cocina y baños

armario incorporado en el pasillo

Paquete completo de electrodomésticos (refrigerador, lavavajillas, superficie de cocina, horno, capucha, lavadora)

Aire acondicionado en todas las habitaciones

calefacción las plantas en el baño

ducha

fontanería

calentador de agua eléctrico

? Adecuado para obtener la ciudadanía turca

Pago por instalación -0%

Pago de baja -50%

Obtenga más información sobre comprar un apartamento en chat o por teléfono. ¡Llama o escribe!

