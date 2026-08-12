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Estudio 2 habitaciones en Aksu, Turquía
Estudio 2 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
que se ubicará en Alt nta, una de las zonas más atractivas de Antalya.Información de ubicaci…
$191,798
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Parámetros de las propiedades en Región del Mediterráneo, Turquía

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