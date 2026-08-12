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Estudios del mar en venta en Región del Mediterráneo, Turquía

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Antalya
13
Alanya
10
Provincia de Mersin
12
Erdemli
5
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6 propiedades total found
Estudio 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Estudio 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
El proyecto Alanya en el distrito de Payallar destaca como una primera inversión, mezclando …
$48,251
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Estudio 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Estudio 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
El proyecto en el distrito de Payallar destaca como una primera inversión, mezclando una ubi…
$48,097
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Estudio 1 habitación en Erdemli, Turquía
Estudio 1 habitación
Erdemli, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Número de plantas 8
$41,719
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Estudio 1 habitación en Akdeniz, Turquía
Estudio 1 habitación
Akdeniz, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Número de plantas 13
Комплексостоит из 1 блока на 13 этажей, 300 м до мо моря Турция, МерсинОкончание строительст…
$38,405
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Estudio 1 habitación en Akdeniz, Turquía
Estudio 1 habitación
Akdeniz, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Número de plantas 11
price list 50% in cash for 12 months 1+0-52M2 from 42.000 € The characteristics of the…
$44,928
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Estudio 1 habitación en Elvanli, Turquía
Estudio 1 habitación
Elvanli, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 2/9
Nuevo complejo en Tomyuk, MersinEl complejo consta de 2 bloques en 9 plantasZemin kat + 8 pl…
$42,931
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Parámetros de las propiedades en Región del Mediterráneo, Turquía

con Garaje
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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