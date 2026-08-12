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Adosados con piscina en Venta en Marmara Region, Turquía

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1 propiedad total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 350 m²
Piso 3/6
Proyecto de casa adosada de 3+1 pisos en Başakşehir Inversión y ciudadanía: Apto para obt…
$950,000
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Parámetros de las propiedades en Marmara Region, Turquía

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