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Estudios en la montaña en venta en Marmara Region, Turquía

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Estambul
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2 propiedades total found
Estudio 1 habitacion en Temapasa Sokagi, Turquía
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Estudio 1 habitacion
Temapasa Sokagi, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 13/34
Apartamento estudio completamente amueblado con balcón en el piso 13 – Helis Más Residence, …
$111,950
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Agencia
Doga Kececioglu
Idiomas hablados
English, Türkçe
Estudio en Marmara Region, Turquía
Estudio
Marmara Region, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 4
Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц" 1+0, студия.  4-й этаж. Окна на го…
$111,491
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Parámetros de las propiedades en Marmara Region, Turquía

con Garaje
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