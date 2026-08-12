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Áticos con piscina en Venta Marmara Region, Turquía

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Estambul
19
Sisli
3
Kadikoy
4
Ático Borrar
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1 propiedad total found
Ático Ático 1 habitación en Sisli, Turquía
Ático Ático 1 habitación
Sisli, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 396 m²
Piso 4/17
Nişantaşı Koru: A Pinnacle of Luxury Living in Istanbul Nestled in the prestigious Nişant…
$5,47M
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Parámetros de las propiedades en Marmara Region, Turquía

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