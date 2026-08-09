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Propiedades residenciales en venta en Manavgat, Turquía

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apartamentos
10
casas independientes
8
18 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Manavgat, Turquía
Casa 5 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 224 m²
Número de plantas 2
Villas con Piscinas Privadas y Jardines Cerca de los Servicios en Manavgat, Antalya La regió…
$433,927
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Dúplex 4 habitaciones en Manavgat, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Piso 9/10
Apartamentos en un Proyecto con Excelentes Servicios Sociales en Manavgat Side Side, ubicada…
$392,132
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Apartamento 3 habitaciones en Manavgat, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Piso 2/10
Apartamentos en un Proyecto con Excelentes Servicios Sociales en Manavgat Side Side, ubicada…
$184,532
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LDV InvestLDV Invest
Dúplex 4 habitaciones en Manavgat, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 2/3
Apartamentos en venta en ubicación céntrica en Side Manavgat Side, uno de los destinos turís…
$223,339
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Apartamento 2 habitaciones en Manavgat, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en un Proyecto con Excelentes Servicios Sociales en Manavgat Side Side, ubicada…
$161,466
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Casa 6 habitaciones en Manavgat, Turquía
Casa 6 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 2
Villas con Piscinas Privadas y Jardines Cerca de los Servicios en Manavgat, Antalya La regió…
$451,706
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Apartamento 4 habitaciones en Manavgat, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 2
Elegantes Apartamentos en un Complejo con Piscina Cerca del Mar en Side, Manavgat Side, uno …
$199,830
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Dúplex 4 habitaciones en Manavgat, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/3
Amplio apartamento dúplex de 3 dormitorios en un complejo en Evrenseki, Manavgat Evrenseki e…
$160,357
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Villa 6 habitaciones en Manavgat, Turquía
Villa 6 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 292 m²
Número de plantas 3
Villa con Piscina y Calefacción por Suelo Radiante en Side, Manavgat Side destaca como uno d…
$832,397
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Ático Ático 3 habitaciones en Manavgat, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 3/3
Apartamento Amueblado de 2 Dormitorios en un Complejo Cerca del Mar en Antalya Manavgat El a…
$155,342
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Apartamento 2 habitaciones en Manavgat, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 1/3
Apartamentos en venta en ubicación céntrica en Side Manavgat Side, uno de los destinos turís…
$129,301
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Apartamento 2 habitaciones en Manavgat, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1
Elegantes Apartamentos en un Complejo con Piscina Cerca del Mar en Side, Manavgat Side, uno …
$129,301
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Apartamento 3 habitaciones en Manavgat, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 123 m²
Piso 2
Elegantes Apartamentos en un Complejo con Piscina Cerca del Mar en Side, Manavgat Side, uno …
$184,503
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Casa 3 habitaciones en Manavgat, Turquía
Casa 3 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 2
Villa Frente al Mar de 2 Dormitorios con Jardín en Örenşehir, Manavgat Ubicada en Örenşehir,…
$332,856
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Villa 4 habitaciones en Manavgat, Turquía
Villa 4 habitaciones
Manavgat, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 246 m²
Número de plantas 2
Villa Dúplex de 3 Dormitorios a Poca Distancia del Mar en Manavgat Antalya Ubicada en Evrens…
$527,185
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Apartamento 1 habitación en Manavgat, Turquía
Apartamento 1 habitación
Manavgat, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 7/10
Apartamentos en un Proyecto con Excelentes Servicios Sociales en Manavgat Side Side, ubicada…
$92,266
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Apartamento 3 habitaciones en Manavgat, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Manavgat, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Piso 8
$92,969
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Apartamento 1 habitacion en Manavgat, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Manavgat, Turquía
Dormitorios 1
Área 50 m²
Piso 1/2
Le presentamos un nuevo proyecto de uno de los mejores desarrolladores de Antalya. Belek es …
$226,573
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