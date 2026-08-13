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Propiedades residenciales en venta en Kumluca, Turquía

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apartamentos
5
casas independientes
3
8 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Kumluca, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kumluca, Turquía
Dormitorios 3
Área 58 m²
Nos alegra presentarle una oportunidad única para comprar una casa que no sólo se convertirá…
$156,171
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Apartamento 3 habitaciones en Kumluca, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kumluca, Turquía
Dormitorios 3
Área 58 m²
$159,642
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Apartamento 2 habitaciones en Kumluca, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kumluca, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/5
$1,69M
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DD CO DEDD CO DE
Villa 4 habitaciones en Kumluca, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kumluca, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Número de plantas 3
$23,25M
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Villa 4 habitaciones en Kumluca, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kumluca, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 2
Una villa con alma en Karayoz – un lugar celestial para vivir y relajarse.Una amplia villa d…
$525,000
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Agencia
INEST HOMES
Idiomas hablados
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Apartamento 2 habitaciones en Kumluca, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kumluca, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/6
$163,968
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Apartamento 3 habitaciones en Kumluca, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kumluca, Turquía
Dormitorios 3
Área 60 m²
$186,022
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Villa en Kumluca, Turquía
Villa
Kumluca, Turquía
Dormitorios 4
Área 220 m²
$1,05M
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