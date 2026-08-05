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Negocio en Venta en Konak, Turquía

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Negocio listo 30 m² en Konak, Turquía
Negocio listo 30 m²
Konak, Turquía
Área 30 m²
$135,000
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