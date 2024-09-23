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Complejo residencial Zeray Perla

Basiskele, Turquía
de
$251,615
;
11
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ID: 1598
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 19/2/23

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Başiskele
  • Dirección
    Galip Erenoglu Caddesi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2023
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Sobre el complejo

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Русский Русский

Nuestro proyecto se encuentra en el distrito Başiskele de Kocaeli, justo al lado de nuestro proyecto Zeray Güneşi, con una superficie de 24.263 m2.Se coloca como 9 bloques, 288 pisos y 20 áreas comerciales. Nuestro proyecto consta de 2 etapas. En nuestro proyecto, tenemos dúplex de jardín, dúplex de terraza y pisos normales de 1 + 1 a 4 + 1.En nuestro proyecto, hay piscinas abiertas y cerradas, parques infantiles, cascadas, estanques, cafeterías, gimnasio, sauna, baño turco, cancha de tenis y áreas de estacionamiento cubiertas como área común, junto con un sistema de seguridad 24/7.

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Basiskele, Turquía
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