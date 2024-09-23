Complejo residencial Zeray Perla

Nuestro proyecto se encuentra en el distrito Başiskele de Kocaeli, justo al lado de nuestro proyecto Zeray Güneşi, con una superficie de 24.263 m2.Se coloca como 9 bloques, 288 pisos y 20 áreas comerciales. Nuestro proyecto consta de 2 etapas. En nuestro proyecto, tenemos dúplex de jardín, dúplex de terraza y pisos normales de 1 + 1 a 4 + 1.En nuestro proyecto, hay piscinas abiertas y cerradas, parques infantiles, cascadas, estanques, cafeterías, gimnasio, sauna, baño turco, cancha de tenis y áreas de estacionamiento cubiertas como área común, junto con un sistema de seguridad 24/7.