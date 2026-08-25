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Propiedades residenciales en venta en Kepez, Turquía

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apartamentos
131
casas independientes
17
275 propiedades total found
Dúplex 2 habitaciones en Kepez, Turquía
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Dúplex 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 1/4
Nuevo complejo residencial en Antalya – elegantes lofts, apartamentos con jardines y piscina…
$63 340
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INEST HOMES
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Apartamento 5 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Kepez, Turquía
Dormitorios 5
Área 163 m²
Amplias apartamentos con vistas panorámicas de Antalya - de 150 a 227 m2Vive en Antalya, per…
$441 719
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Apartamento 2 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Nos complace presentar estos elegantes apartamentos de dos dormitorios en venta en Altıntaş,…
$403 970
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Apartamento 1 habitación en Kepez, Turquía
Apartamento 1 habitación
Kepez, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
$245 000
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Apartamento 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Número de plantas 7
Apartamentos en Venta a 60 M del Tranvía en Kepez, Antalya Kepez es uno de los distritos res…
$207 895
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Apartamento 6 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 4
Apartamentos en un Complejo con Piscina en Kepez Çankaya Antalya sigue siendo un lugar privi…
$207 895
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TekceTekce
Adosado Adosado 2 habitaciones en Kepez, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 8
El complejo, completado en 2023, se encuentra en el barrio Göksu de Antalya/Kepez. Se encuen…
$105 259
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Apartamento 2 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 5
Lista de preciosApartamento, 1+1, 50m2, 74.000 €Apartamento, 2+1, 100m2, 108.000 €Apartament…
$85 151
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Casa 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Casa 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Villas Adosadas en un Complejo con Piscina en Kepez, Antalya Las villas se encuentran en el …
$270 842
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Kepez, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 5
El complejo, completado en 2025, se encuentra en la región de Antalya / Kepez. El complejo i…
$70 173
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Apartamento 2 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Apartamentos en un Nuevo Proyecto con Dos Áreas de Estacionamiento en Kepez, Antalya El barr…
$121 412
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Apartamento 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 9
Lista de preciosApartamento, 2+1Floor: 1, , 100m2, 291.000 €Bienvenidos al epítome de la vid…
$334 849
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Apartamento 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Número de plantas 5
Propiedades en un complejo seguro con piscina en Altınova Antalya Las propiedades se ubican …
$128 765
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Apartamento 1 habitación en Kepez, Turquía
Apartamento 1 habitación
Kepez, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
$313 000
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Villa 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Villa 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Número de plantas 2
$220 054
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Apartamento 2 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con Vistas a la Montaña y al Mar cerca del Hospital de la Ciudad de Antalya en …
$111 489
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Apartamento 1 habitación en Kepez, Turquía
Apartamento 1 habitación
Kepez, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Apartamentos con Pago a Plazos en Venta a 250 m de la Autovía D-400 en Kepez, Antalya Los ap…
$72 964
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Apartamento 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 1/5
$3,66M
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Apartamento 4 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Apartamentos en un Nuevo Proyecto con Dos Áreas de Estacionamiento en Kepez, Antalya El barr…
$233 484
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Apartamento 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Pisos con Balcón o Terraza con Piscina Comunitaria en Altınova Antalya El barrio de Altınova…
$172 778
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Apartamento 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 4/6
$5,22M
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Apartamento 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 7
Apartamentos con Vista al Mar y a la Ciudad en el Barrio de Çankaya, Antalya Los apartamento…
$369 168
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Apartamento 2 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 5
Apartamentos elegantes en un complejo con piscina y aparcamiento en Antalya Kepez Los aparta…
$103 948
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Apartamento 2 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Residencia Artemis
$245 000
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Apartamento 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Número de plantas 6
Apartamentos con Baño Privado y Cocina Independiente en el Barrio Fevzi Çakmak, Kepez Kepez,…
$187 955
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Apartamento 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 3
Pisos en un proyecto cerca del aeropuerto y un centro comercial en Antalya Los pisos se encu…
$162 059
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Apartamento 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Número de plantas 5
Modernos apartamentos cerca del Hospital Municipal de Antalya en Çankaya, Kepez Estos aparta…
$177 448
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Apartamento 2 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de 1 Dormitorio en Venta a 200 Metros del Tranvía en Kepez, Antalya El distrito…
$74 715
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Dúplex 6 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Apartamento Dúplex de 4 Dormitorios con Cocina Abierta y Cocina Separada en Kepez El barrio …
$148 262
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Dúplex 4 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/2
$4,94M
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