Nacionalidad en Turquía

Oferta principal:
Invierta de $400,000 en bienes raíces turcos, obtenga la ciudadanía para toda la familia, y retenga un activo que se puede vender después de un mandato obligatorio de tres años.
El valor mínimo de la propiedad es de 400.000 dólares, y el límite de venta se establece durante tres años. Esto es confirmado por el portal oficial de inversión de Turquía.
Prioridad del programa
A diferencia de las contribuciones estatales no reembolsables en muchos programas, en Turquía la inversión sigue siendo su propiedad.
La posibilidad de devolver el capital invertido después del fin del período obligatorio de propiedad depende del objeto elegido y de la situación del mercado.