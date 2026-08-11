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Nacionalidad en Turquía

Turquía Turquía
Plazo de obtención: de 7 meses
Costos: de
$420,000
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Sobre el Programa de Inmigración

Oferta principal:

Invierta de $400,000 en bienes raíces turcos, obtenga la ciudadanía para toda la familia, y retenga un activo que se puede vender después de un mandato obligatorio de tres años.

El valor mínimo de la propiedad es de 400.000 dólares, y el límite de venta se establece durante tres años. Esto es confirmado por el portal oficial de inversión de Turquía.

Prioridad del programa

  • c) La ciudadanía del solicitante, el cónyuge y los hijos menores;
  • la propiedad sigue siendo propiedad del inversor;
  • Capacidad para recibir ingresos de alquiler;
  • venta de la propiedad después de tres años;
  • la selección de no sólo “apropiado para la ciudadanía”, sino objetos líquidos;
  • verificación jurídica del vendedor, objeto e historial de transiciones jurídicas;
  • control del valor catastral y evaluado;
  • apoyo de la selección del objeto a la recepción de documentos.

A diferencia de las contribuciones estatales no reembolsables en muchos programas, en Turquía la inversión sigue siendo su propiedad.

La posibilidad de devolver el capital invertido después del fin del período obligatorio de propiedad depende del objeto elegido y de la situación del mercado.

Ventajas
Plazo de obtención
Plazo de obtención
de 7 meses
Costos
Costos
de
$420,000
Ingresos adicionales
Ingresos adicionales
Hay
Entrada sin visado
Entrada sin visado
Duración
Duración
36 meses
Entrada sin visado
Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, Belarús, Kirguistán, Georgia, Ucrania, Moldavia
Licencia de empresa consultora: 0702352
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Turquía Turquía
de
$420,000
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