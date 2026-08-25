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Apartamentos con piscina en venta en Gazipasa, Turquía

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áticos
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1 habitación
71
2 habitaciones
22
3 habitaciones
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18 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 3
$69 963
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 7
Lo que usted consigue: Moderno apartamento 1+1 con una superficie de 64.5 m2, situado en la …
$107 269
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3
Lo que usted consigue: Luminoso apartamento amueblado planificación 1+1 con una superficie t…
$69 371
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 4/9
Apartamento en venta en Gaziapasa Dream Home – 700m de PlayaAcogedor apartamento en la zona …
$111 405
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Apartamento 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 5/5
En Gazipaşa Pazarcı, junto a la Ruta del Río y cerca del mar Complejo residencial de alta c…
$194 596
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gazivisor / Bienes Raíces & Inversión
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/5
En alquiler. Lo que tienes: Apartamentos 1+1 en un nuevo complejo en una zona tranquila de …
$88 498
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 4 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 4/10
Gazipaşa Pazarcı: Magnífico sitio Apartamento 3+1 completo, amplio y espacioso Apto para o…
$194 991
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 3/5
Excelente ubicación en Gazipaşa Pazarcı Proyecto único de alta calidad Pazarcı / Gazipaşa …
$91 334
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 2/5
Excelente ubicación en Gazipaşa Pazarcı Proyecto único de alta calidad Pazarcı / Gazipaşa …
$75 188
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 5
Qué se obtiene: Apartamento elegante y totalmente amueblado 1+1 en un nuevo complejo residen…
$81 644
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 2/5
Ubicación del Centro Comercial de Gazipaşa Construcción de alta calidad Cumhuriyet / Pazar…
$70 561
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Apartamento 5 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Piso 10/10
Ubicación inigualable en Gazipaşa Pazarcı Terreno listo para usar, apto para préstamo Dúpl…
$224 703
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Apartamento 4 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 3/10
Ubicación Exclusiva en Gazipaşa Pazarcı Residencial Completamente Terminado Apartamento 3+1…
$144 592
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Apartamento 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 5/5
Excelente ubicación en Gazipaşa Pazarcı Proyecto único de alta calidad Pazarcı / Gazipaşa …
$144 592
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 1/5
En Gazipaşa Pazarcı, junto a la Ruta del Río y cerca del mar Complejo residencial de alta c…
$69 826
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 4/7
En Gazipaşa Pazarcı, Dentro de un Complejo Residencial de Alta Calidad, con un Entorno Abier…
$58 375
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Piso 1/10
Lo que obtienes: Proyecto exclusivo en el nuevo distrito de Gazipasha. En construcción: La …
$114 265
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Número de plantas 10
Nos complace presentar un nuevo complejo residencial en la ciudad costera de Gazipasha.Gazip…
$79 802
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