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Propiedades residenciales en venta en Gazipasa, Turquía

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apartamentos
145
casas independientes
6
161 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 7/10
$170,358
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 3/5
Excelente ubicación en Gazipaşa Pazarcı Proyecto único de alta calidad Pazarcı / Gazipaşa …
$91,334
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 7/10
$170,358
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 4/7
En Gazipaşa Pazarcı, Dentro de un Complejo Residencial de Alta Calidad, con un Entorno Abier…
$58,375
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 3/10
$154,352
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Ático Ático 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Número de plantas 7
Apartamentos cerca del mar en un complejo con comodidades en Antalya Gazipaşa es uno de los …
$127,172
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Número de plantas 7
Apartamentos cerca del mar en un complejo con comodidades en Antalya Gazipaşa es uno de los …
$83,990
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 4/10
$157,782
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 4/10
$163,498
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Apartamento en Gazipasa, Turquía
Apartamento
Gazipasa, Turquía
D:631🏡 Gazipasha Silencio Pazardji el distrito Silencio 1 km al marApartamento en venta es d…
$50,100
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 5/10
$163,498
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 5/10
$168,072
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 4/10
$158,925
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 3/10
$148,635
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Apartamentos en un complejo con actividades sociales en Gazipaşa Antalya Los elegantes apart…
$115,312
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Número de plantas 10
$130,341
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 7/10
$177,218
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/5
Gazipaşa Pazarcı, frente al Parque Tropical Apartamentos 1+1 en un complejo de alta calidad…
$83,030
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 8/10
$173,788
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 2/5
Excelente ubicación en Gazipaşa Pazarcı Proyecto único de alta calidad Pazarcı / Gazipaşa …
$84,217
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Casa en Gazipasa, Turquía
Casa
Gazipasa, Turquía
Apartamento con vistas al mar en Gazipaşa – 2BR, Terraza & Jardín Privado (Residencia de Pan…
$199,088
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International real estate agency Habita
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 5
Qué se obtiene: Apartamento elegante y totalmente amueblado 1+1 en un nuevo complejo residen…
$81,644
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/5
En alquiler. Lo que tienes: Apartamentos 1+1 en un nuevo complejo en una zona tranquila de …
$88,498
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Apartamento 1 habitacion en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Gazipasa, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Apartamento en Gazipaşa para la ventaApartamento en Gazipaşa para la venta – Este apartament…
$70,452
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 2/5
Ubicación del Centro Comercial de Gazipaşa Construcción de alta calidad Cumhuriyet / Pazar…
$81,302
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Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 5/10
$168,072
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Apartamento 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Apartamentos en un complejo con actividades sociales en Gazipaşa Antalya Los elegantes apart…
$150,255
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3
Lo que usted consigue: Luminoso apartamento amueblado planificación 1+1 con una superficie t…
$69,371
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con vistas a la ciudad y al bosque con ricas instalaciones en el centro de Gazi…
$110,568
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 7
Lo que usted consigue: Moderno apartamento 1+1 con una superficie de 64.5 m2, situado en la …
$107,269
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