  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Fatih
  4. Complejo residencial New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey

Complejo residencial New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey

Fatih, Turquía
de
$873,203
;
17
Dejar una solicitud
Dirección Dirección
Opciones Opciones
Descripción Descripción
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 27363
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 2473181
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 9/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Fatih
  • Ciudad
    Estambul

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Usted encontrará el ritmo que está buscando con una amplia gama de opciones de apartamento con 1-6 dormitorios, así como apartamentos dúplex.

Amenities:

  • Piscina cubierta
  • gimnasio
  • sauna y baño de vapor
  • relajación y áreas sociales
  • Café
  • estudio de pilates
  • piscina infantil
  • trasteros para cada apartamento

Terminación - 2028.

Ubicación e infraestructura cercana
  • Universidad - 6 minutos
  • Bebek - 8 minutos
  • Levent - 8 minutos
  • Hospital - 12 minutos
  • Aeropuerto de Estambul - 40 minutos

Localización en el mapa

Fatih, Turquía

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$87,352
Complejo residencial Kompleks v okruzhenii tropicheskogo sada
Alanya, Turquía
de
$271,185
Barrio residencial New Properties in Alanya, Oba with Charming Design
Oba, Turquía
de
$132,398
Barrio residencial Ezgi Apartments
Didim, Turquía
de
$144,416
Complejo residencial High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
de
$484,557
Está viendo
Complejo residencial New residential complex with swimming pool, a fitness center and lounge areas, Istanbul, Turkey
Fatih, Turquía
de
$873,203
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$305,721
Las características complejas:Zona verdeAparcamiento subterráneo de 2 nivelesGimnasio y saunaPiscinaTiendasTerminación - Julio, 2025.Ubicación e infraestructura cercana Armoni Park Mall - 1 minutoCentro Comercial de Estambul - 15 minutosParada de autobús - 1 minutoMetrobus - 5 minutosMarmara…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Barrio residencial Spacious apartment on the first line in Mahmutlar
Barrio residencial Spacious apartment on the first line in Mahmutlar
Mahmutlar, Turquía
de
$154,821
¡Entonces te interesará nuestra oferta! Se venden amplios apartamentos en primera línea en el complejo Cebeci 6. Este complejo fue construido en 2005, pero no es inferior en calidad a las residencias modernas de lujo, ya que el Grupo Cebeci es uno de los desarrolladores más famosos de proyec…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with a green area and a parking near highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area and a parking near highways, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turquía
de
$396,438
La residencia cuenta con un aparcamiento, seguridad alrededor de la hora, un parque infantil, un mirador y piscinas artificiales, una zona verde, un terreno deportivo y un sendero para caminar.Instalaciones y equipos en la casa "Smart home" sistemaCalefacción por suelo radianteUbicación e in…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones