Propiedades residenciales en venta en Eskisehir, Turquía

Tepebasi
33
Odunpazari
32
66 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 3/4
$2,32M
Apartamento en Tepebasi, Turquía
Apartamento
Tepebasi, Turquía
Área 2 m²
$22,68M
Villa 7 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Villa 7 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Piso 3/3
$8,06M
Apartamento 2 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 3/3
$1,62M
Apartamento 4 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Piso 3/5
$2,15M
Apartamento en Mahmudiye, Turquía
Apartamento
Mahmudiye, Turquía
Área 52 m²
$574,310
Apartamento 2 habitaciones en Karagozler Mahallesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Karagozler Mahallesi, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 2/3
$1,57M
Apartamento 2 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/2
$1,39M
Apartamento 2 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 7/8
$1,73M
Apartamento 4 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 7/7
$3,19M
Apartamento 3 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 5/7
$2,03M
Apartamento 2 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 2/2
$1,45M
Apartamento 3 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 3/4
$2,96M
Apartamento en Tepebasi, Turquía
Apartamento
Tepebasi, Turquía
Área 809 m²
$10,44M
Apartamento 3 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 2/3
$2,73M
Apartamento 3 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 6/7
$2,03M
Apartamento 4 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 1/3
$6,38M
Apartamento 3 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 1/4
$5,16M
Apartamento 4 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Piso 3/3
$6,61M
Apartamento 3 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 4/5
$1,51M
Villa 5 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Piso 2/2
$6,67M
Apartamento 3 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 5/5
$2,41M
Villa 6 habitaciones en Keskin Mahallesi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Keskin Mahallesi, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Piso 1/3
$14,50M
Apartamento 2 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/4
$1,86M
Apartamento 4 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 2/4
$7,14M
Apartamento 3 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 2/3
$2,03M
Apartamento 3 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 3/6
$2,73M
Villa 6 habitaciones en Karagozler Mahallesi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Karagozler Mahallesi, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 2
$29,59M
Apartamento 3 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
$3,48M
Villa 4 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 147 m²
$5,08M
Tipos de propiedades en Eskisehir

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Eskisehir, Turquía

con Terraza
Baratos
De lujo
