Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Eskişehir
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Terraza

Villas con Terraza en venta en Eskisehir, Turquía

Tepebasi
5
Villa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Odunpazari, Turquía
Villa 7 habitaciones
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Piso 3/3
$8,06M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Piso 2/2
$6,67M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Karagozler Mahallesi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Karagozler Mahallesi, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 2
$29,59M
Dejar una solicitud
Sky ApartmentsSky Apartments
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Eskisehir, Turquía

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir