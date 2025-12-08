Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos del lago en venta en Eastern Anatolia Region, Turquía

7 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Edremit, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Edremit, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 2/5
$4,66M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Edremit, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Edremit, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 4/5
$6,46M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Edremit, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Edremit, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
Piso 6/7
$5,24M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Ipekyolu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ipekyolu, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 2/8
$6,41M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Edremit, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Edremit, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 3/7
$7,57M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Edremit, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Edremit, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 161 m²
Piso 4/7
$8,74M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Edremit, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Edremit, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Piso 7/6
$9,90M
Dejar una solicitud

