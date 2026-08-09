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Propiedades residenciales en venta en Dosemealti, Turquía

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apartamentos
40
casas independientes
62
102 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Biyikli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Biyikli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Número de plantas 1
Vivienda Independiente Amueblada con Piscina en Döşemealtı, Antalya El barrio de Kovanlık, u…
$287,639
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 489 m²
Villas con vistas al bosque en un complejo en Düzlerçamı Döşemealtı. Las villas con habitaci…
$913,324
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Apartamento 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Piso 2/2
$14,53M
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Dosemealti, Turquía
Casa
Dosemealti, Turquía
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Descubre el encanto de esta elegante villa unifamiliar situada en el conveniente barrio de A…
$723,840
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Apartamento 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 2
Apartamentos de 4 dormitorios en un complejo con piscina en Altınkale Döşemealtı Los apartam…
$327,178
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
The construction of the villa located in the Doshmealti district of Antalya was completed in…
$239,204
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 251 m²
Número de plantas 3
Villas de lujo con sauna y jardín de invierno en Altinkale en Döşemealtı Las villas con una …
$521,243
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Apartamento 2 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 1/5
Apartamentos Nuevos Aptos para Inversión con Piscina en Döşemealtı Antalya Döşemealtı es una…
$95,145
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Villa 6 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 6 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente con Jardín de Invierno y Piscina Privada en Döşemealtı, Antalya Döşemeal…
$2,31M
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Apartamento en Dagbeli, Turquía
Apartamento
Dagbeli, Turquía
Área 408 m²
$4,07M
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Casa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Casa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Número de plantas 2
Villa Adosada de 4 Dormitorios con Piscina y Zona de Barbacoa en Döşemealtı Antalya Esta vil…
$398,857
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 254 m²
Número de plantas 3
$20,35M
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Apartamento en Dosemealti, Turquía
Apartamento
Dosemealti, Turquía
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
A 2 km del centro de Deschemalti y cerca de todas las comodidades sociales. Se encuentra a 4…
$722,821
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 395 m²
Número de plantas 2
$45,34M
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Apartamento en Asagioba, Turquía
Apartamento
Asagioba, Turquía
Área 680 m²
$4,65M
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Número de plantas 2
$24,19M
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Villa 6 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 6 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Número de plantas 2
Villa independiente con jardín privado en un complejo en Döşemealtı, Antalya La villa está s…
$517,808
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Apartamento 2 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 450 m²
Le presentamos una villa de lujo con instalaciones sociales enriquecidas y alto valor de inv…
$1,73M
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Apartamento 2 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 2/4
Amplio Apartamento de 1 Dormitorio con Vistas a la Naturaleza en Döşemealtı, Antalya El apar…
$59,990
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Casa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Casa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Piso 1/2
Casas en zona tranquila y apacible en Antalya Altinkale Las casas adosadas están situadas en…
$632,390
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Apartamento 3 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/3
The building, completed in 2024, is located in the Doshemalti district of Antalya. The apart…
$93,012
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 293 m²
Número de plantas 2
Villa de 4 Dormitorios con Piscina Privada y Jardín en Döşemealtı, Antalya El barrio de Altı…
$542,214
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Casa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Casa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 462 m²
Villas con vistas al bosque en un complejo en Düzlerçamı Döşemealtı. Las villas con habitaci…
$838,177
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Villa 6 habitaciones en Ayanlar, Turquía
Villa 6 habitaciones
Ayanlar, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Lista de preciosVilla, 5+1Floor: 1, , 250m2, 956.989 €Bienvenido a una experiencia de vida i…
$1,10M
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Apartamento 1 habitación en Dosemealti, Turquía
Apartamento 1 habitación
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 385 m²
$612,573
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Apartamento 2 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 3
El edificio fue construido en junio de 2024 en la región de Antalya/Döşemealtı. El apartamen…
$109,933
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
Número de plantas 2
Amplias villas con piscina privada en Antalya Dosemealti Las amplias villas están situadas e…
$1,00M
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Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente de 4 Dormitorios con Vistas a la Montaña con Jardín y Piscina Döşemealtı…
$752,626
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Apartamento 1 habitación en Dosemealti, Turquía
Apartamento 1 habitación
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 296 m²
Situado en la estrella creciente de Estambul, distrito Kartal, Island Dreams aumenta el valo…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 6
Área 390 m²
$1,02M
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