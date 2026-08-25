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Villas del mar en venta en Bursa, Turquía

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Nilufer
5
Mudanya
3
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1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Mudanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Número de plantas 3
Villa con Vistas al Mar y Piscina en Mudanya Halitpaşa Halitpaşa, una zona exclusiva y de re…
$1,20M
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con Terraza
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