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Dúplex del mar en venta en Región del Mar Negro, Turquía

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Trabzon
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2 propiedades total found
Dúplex 7 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 8
Apartamentos con Terraza en Zona Tranquila y Confortable en Trabzon Yalıncak Los apartamento…
$415,269
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Dúplex 7 habitaciones en Akcaabat, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Akcaabat, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Piso 17/17
Amplio Apartamento Dúplex en el Proyecto Panorama 61 en Trabzon Akçaabat Este elegante proye…
$356,275
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Parámetros de las propiedades en Región del Mar Negro, Turquía

con Terraza
Baratos
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